Allanaron las casas de Pastore y Di María por fraude fiscal

La policía francesa allanó los domicilios de los futbolistas argentinos Angel Di María y Javier Pastore y las oficinas centrales del club Paris Saint-Germain, como parte de una investigación por presunto fraude fiscal.



El registro, que continuaba esta mañana por parte de agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras, comenzó a primera hora de la mañana en las casas de Pastore y Di María y luego siguieron en las oficinas del club, situadas en el estadio Parque de los Príncipes, indicaron fuentes encargadas de la investigación.



La investigación está relacionada con ocultamiento al fisco francés del pago de los derechos de imagen de los futbolistas, a través de un entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales.



La Fiscalía Nacional Financiera, órgano creado en Francia para luchar contra la corrupción, abrió una investigación en diciembre pasado tras las revelaciones de un grupo de medios llamado Footbal Leaks sobre posible fraude fiscal en el mundo del fútbol.



Según la información de esos medios, Di María y Pastore cobraban sus derechos de imagen a través de una empresa en Holanda que, posteriormente, los depositaba cuentas en Panamá, en el caso del Fideo, ex jugador de Rosario Central; y en Uruguay los correspondientes al cordobés, ex Talleres de Córdoba y Huracán.



Con ello, esos ingresos no tributaban en el fisco francés, pero el PSG siempre negó pagar derechos de imagen a sus futbolistas en paraísos fiscales.