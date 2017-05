Alejandro Marón no se pone colorado y opina

Fue presidente de Lanús durante dos períodos de tres años cada uno. Cada una de sus gestiones se vio marcada por el crecimiento constante tanto en lo deportivo, como así también en lo institucional. Su nombre sonó fuerte para presidir la Asociación del Fútbol . Muchos hablaban del "candidato del gobierno y la FIFA", pero desistió y se sumó al consenso que consagró a Claudio Chiqui Tapia. En oportunidad de la visita del Granate a Patronato , Alejandro Marón llegó con el protocolo visitante hasta el Presbítero Bartolomé Grella y habló con Ovación. Fue duro con la comisión normalizadora que encabezó Armando Pérez, se mostró esperanzado con el fútbol del país y prefiere que su club, no sea visto como modelo.





Para el exprimer mandatario del Grana, se perdió demasiado tiempo en la elección del sucesor de Julio Humberto Grondona: "Lo de la comisión normalizadora fue un remedio excepcional que lo único que hizo fue poner freno a una serie de cambios que ahora se dan y tuvieron que darse antes. Desde mi punto de vista retrasó el progreso del fútbol del país", analizó.





Más allá del retraso en el recambio dirigencial, el entrevistado avizora un buen porvenir.





"Veo con optimismo el futuro del fútbol argentino a partir de la elección de un comité ejecutivo que tendrá un mandato de cuatro años", consideró.





De las cuestiones inmediatas por resolver, detalló: "Son muchas las cuestiones por encarar. Creo que se logró un muy buen contrato en la venta de los derechos televisivos, lo cual redundará en beneficios económicos para los clubes, también generará un ingreso importante en la AFA que impostergablemente necesita recursos".





En su crítica apuntó: "El torneo de 30 equipos está demostrado que es inviable, perjudicial. No cumplió para nada con las expectativas de mejorar los espectáculos. La competencia no es mejor y los clubes no se vieron beneficiados; todo lo contrario. En otro aspecto hay que renegociar contratos que estaban manchados como el de FIFA Gate; o el Conmebol Gate. También hay que revisar convenios con otras empresas. Son muchas las cuestiones por mejorar, pero creo que se arrancó de buena forma con Chiqui Tapia. Hay una agenda importante de temas de los que estoy seguro la nueva comisión de AFA, está abocada a los mismos".





La violencia es uno de los males que aquejan al fútbol del país. Con el fin de comenzar la erradicación, el gobierno nacional instaló el programa Tribuna Segura, que exige concurrir a los estadios con DNI.





"El problema es más profundo, puede ser un primer paso. El fútbol cada fin de semana le abre las puertas a todos los estamentos de la sociedad. Es la expresión cultural más fuerte que hay en el país. El plan Tribuna Segura puede ser un paliativo, pero el problema es más profundo. No soy optimista y no creo que existan soluciones mágicas. Creo que es necesario una evolución como sociedad para definitivamente erradicar el problema", opinó el directivo.





Hoy muchos ven en Lanús al Ferro de los 80, al Vélez de no hace mucho tiempo. El Granate es un ejemplo a imitar por su evolución deportiva y social.





"Lo escuchamos de otros lados, pero no lo vemos así. Tampoco queremos ser ejemplo de nadie. Sí es una institución de crecimiento constante en los últimos 25 años. Para quienes formamos parte del club nos llena de orgullo ver cada día más actividades y gente transitando por nuestras instalaciones", dijo.













