AFA advirtió a la Selección que no vaya al Mundial

"No creo que Argentina no vaya al Mundial si es que se juega, porque que un solo país no vaya no creo que pase. Las consecuencias son importantes, significa no estar clasificado al Mundial siguiente y otras cosas", explicó Úbeda.





En ese sentido, agregó que FIFA es quien monitorea la situación política y bélica, por lo que es el principal organismo que está "detrás de esto y garantizando que no va a haber ningún problema".





"La situación que está viviendo EEUU y Corea del Norte nos atañe a todos y no hacemos oídos sordos, pero no nos preocupa desde el momento en que FIFA es el primer ente que está detrás de esta situación", contó en declaraciones a Radio Mitre.





Úbeda, de esta forma, le respondió a Víctor Blanco, presidente de Racing y secretario de AFA, quien el sábado había "manifestado su "preocupación" por los últimos encontronazos entre dos potencias militares como Estados Unidos y Corea del Norte.





"Estoy preocupado por el seleccionado, de viajar a Seúl, lo hablamos con el presidente de la AFA (por Claudio Tapia) que también tiene la misma preocupación y creo que eso es fundamental, la seguridad del plantel", indicó el dirigente.





Sin embargo, Úbeda prefiere centrarse en el tramo final de la preparación del equipo albiceleste, que debutará el 21 de mayo frente a Inglaterra. En ese sentido, volvió a insistir en la importancia de disputar un Mundial para un jugador en formación, en tiempos donde los clubes no se deciden sobre la cesión de sus futbolistas.





"Es el paso final que necesita el jugador de fútbol, que está haciendo sus primeras armas en Primera y que con la camiseta de la Selección argentina empieza a tener vivencias importantes", indicó.





"Hemos tratado de mantener la tranquilidad y no salirnos de nuestro foco que es llegar de la mejor manera en la preparación. Es algo lógico lo de los técnicos y dirigentes que quieran tener a sus jugadores en sus clubes, pero en esta caso particular ya hemos pasado la lista definitiva y debe respetarse. Hay una bajada de línea y una gestión desde que asumió Tapia para hablar con los dirigentes para que sean cedidos", agregó.





Y finalizó: "Es que para mí tiene que ser así, el que no viaja a la gira no puede ir al Mundial, porque debemos empezar nosotros a marcar una manera de trabajar diferente. Es un riesgo pero tiene que ser así".





Esta semana, Úbeda anunció la nómina de 21 futbolistas que representarán a la Argentina en el Mundial Sub 20:





Arqueros: Franco Petroli (River), Manuel Roffo (Boca), Marcelo Miño (Rosario Central).





Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell s), Milton Valenzuela (Newell s).





Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Exequiel Palacios (River), Ezequiel Barco (Independiente), Brian Mansilla (Racing), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing), Santiago Colombatto (Cagliari).





Delanteros: Marcelo Torres (Boca), Lautaro Martínez (Racing), Tomás Conechny (San Lorenzo) y Ezequiel Ponce (Roma).

