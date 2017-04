"A mí Mascherano no me puede ni armar el banco de suplentes"

Conmigo no existían los grupitos. Cuando dirigía, Mascherano acataba las órdenes mías y nada más. No había camarilla ni ninguna historia. A mí Mascherano no me puede poner ni armar el banco de suplentes". Diego Maradona habló sobre la problemática y la conducta de la Selección Argentina en diálogo con DirecTV .

"Me dieron ganas de llorar cuando leí lo que contó Batistuta. Hasta mi nieto Benjamín lo conoce. Es inadmisible que algunos jugadores no lo hayan saludado", explicó sobre la revelación del exgoleador de la Selección.

"Cada día que me levanto pido que a Argentina le vaya cada vez mejor. Un gol de la Selección Argentina es como darle un beso a tu vieja. De ninguna manera le faltaría el respeto a los jugadores. Pero duele un poco que no traben con la cabeza", añadió.

Sobre el futuro de Edgardo Bauza y el futuro sucesor, dejó su posición: "Lo de (Jorge) Sampaoli está muy claro. Está inflado y me parece un poco exagerado que lo pongan como el posible reemplazante. Tendrían que hablar más de Simeone, pero está muy lejos con la plata que gana en España".

"Con el tiempo Marcelo Gallardo podría agarrar. Hace bien los cambios y hace jugar bien a su equipo. Pero todavía le falta para mí. Lo respeto y lo quiero mucho. Creo que tiene que recorrer un camino más largo antes que la Selección", añadió a modo de bendición para el entrenador de River.

Y al final, también rapartió para Juan Román Riquelme y Marcelo Tinelli: "Riquelme festeja más las cosas que gana River que las que gana Boca. Es absurdo. Y que no quepa duda que me puedo juntar a hablar con Tinelli. Les digo más, puede ser en Buenos Aires. Lo difícil va a ser que pague el café. Tiene dólares de la época de Badía".

Luego de tratar de mezquino al conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo, explicó que "el tema con Tinelli es minuto a minuto". "Esto hay que hablarlo, yo no tengo ningún problema... fue un 4 que tiró dos centros y nada más... no paraba ni el colectivo. Pero me puedo sentar a tomar un café con él", agregó.