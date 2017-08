Presentaron en conferencia de prensa el Argentino de SUP

El fin de semana el río Paraná será copado por muchísimas tablas que serán parte de la sexta fecha del Campeonato Argentino de Stand Up Padel (SUP).





Riders de distintos puntos del país y hasta de Chile serán protagonistas de una competencia que promete ser apasionante y con un toque único sobre nuestro río.





Francisco Giusti es el crédito local. Lo hace como organizador y como corredor principal ya que marcha como líder de la clasificación en la divisional Maratón y también en la disciplina Técnica con olas, un mérito ya que Paraná no tiene esta característica.





Ayer el paranaense habló respecto de las expectativas que genera tener esta cita en la capital entrerriana. "Las expectativas en cuanto a la fecha es, primero que nada, que la gente que venga la pase bien, que conozcan la ciudad de Paraná y que vean el río donde yo entreno todos los días ya que ese río me llevó a tener el nivel en el cual estoy", dijo.





Para todos los riders que vienen este finde a Paraná, esta es la playa donde se va a realizar la 6ta fecha, Costanera baja, parque Urquiza.







"Además estoy cubriendo todas las expectativas ya que habrá 50 riders de la categoría Elite más otros 40 de categoría menores. Ojalá salga todo perfecto ya que la expectativa mayor que tengo es que esto año a año siga creciendo para que sea un maratón cada vez más conocido entre Villa Urquiza y Paraná de Sup Race".





"Algún día me gustaría que el Mundial se haga acá. Suena raro, pero algún día sonó raro un Argentino y esta será la segunda vez que se hace acá. Ahora voy a una copa del mundo de nuevo y espero tener grandes resultados para estar en los ojos de la ISA (Asociación Internacional de Surf ) para así poder hablar con Fernando Aguerre, que es presidente de la ISA y es argentino. Le diría que Paraná reúne todas las condiciones para hacer un maratón de 20 kilómetros de una categoría mundial", expresó Giusti, un emprendedor incansable en todo los aspectos.





Respecto de los riders se sabe que llegarán de distintos puntos del territorio nacional más un toque internacional. "Habrá riders de Chile, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Corrientes, Bariloche, Santa Fe, Necochea, Villa Gesell y de Paraná hay muchísimos corredores"





Pancho también repasó los horarios para las actividades. "El viernes (hoy) a las 19 habrá una conferencia de prensa en Russel. El sábado (mañana) abren las inscripciones a las 8 de la mañana para cargar las tablas Elite que irán por tierra hasta Villa Urquiza y después hay otras que van con embarcaciones y sus riders que van chequeando el circuito. A las 12 hay que estar en Villa Urquiza para largar el maratón que dura entre una 1h10' y 2h. En cuanto a las categorías hay Elite en varones y mujeres de 16 kilómetros, All Run que dan la vuelta a la Isla Curupí de 5K más los Promocionales de 2K y la Junior 1K".





Pancho Giusti, la tabla y el Mono Mosquera uno de los mejores fabricantes argentinos y surfista de alma.







Luego Giusti habló de sus chances como riders. "Mi meta es seguir puntero y quiero ganar la fecha aunque no será fácil teniendo en cuenta que la organización me consumió mucho. Además habrá riders muy buenos y es una carrera mística. El río te puede ayudar mucho si lo sabés leer, como te puede frenar algún remanso. Es una carrera para cualquiera. Yo gané las carreras anteriores, soy puntero, pero no quiere decir nada esto. Con el movimiento del agua, las lanchas y el viento puede pasar cualquier cosa. Yo puedo agarrar por un lugar, frenarme y que un rider me pase tranquilamente. Mi meta es seguir adelante, ganar de local, ser campeón y también poder ganar el Mundial de Dinamarca", enfatizó muy ilusionado.