Leticia Bufoni presentó su video de julio 2017

Embed





Leticia Bufoni, la skater brasileña que ganó la única Street League femenina, volvió a mostrar su apoyo a las Olimpiadas al declarar que para ella es muy importante la llegada de este deporte a los juegos por distintos motivos: "El skate en las Olimpiadas atraerá a mucha gente a este deporte y tendremos mucho más apoyo".

En una entrevista con ESPN, Bufoni argumentó que en Brasil no tienen "ni un park decente para practicar para las competiciones", y añade que "es el momento de que el país nos apoye, construya más parks, crear escuelas de skate para que más niños se sumen al skateboarding". De todos modos, la brasileña asegura que "el skateboarding es un estilo de vida y no queremos cambiarlo. Queremos mantener el skate igual de real y no queremos que cambie sólo por las Olimpiadas".





En cuanto al tema de los uniformes, que sigue siendo una de las incógnitas, a Leticia le sorprende que todos tengan que llevar el mismo traje, ya que "en el skate el estilo es algo muy importante", pero sostiene que se sentiría muy orgullosa de llevar la bandera de Brasil.





Por ahora son pocas las chicas que hablaron públicamente al respecto, sin embargo sabemos que habrá 40 skaters en la categoría femenina.