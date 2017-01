Osella podría irse de Newell´s si no se resuelve el conflicto

Diego Osella reconoció que si no se normaliza pronto el conflicto en Newell´s podría dejar su cargo. "Si no puedo trabajar o veo que esto se complica demasiado... Me costó un montón de trabajo y tiempo llegar a este presente con un club que no estaba en un buen momento, entonces es tarea de todos protegerlo y sostenerlo", afirmó en exclusiva con TyC Sports.

El director técnico de la Lepra destacó que "es una situación anormal y un reclamo justo de los chicos". Además, agregó: "Es una deuda importante. Entiendo a los jugadores y los apoyo. Tengo la esperanza de que se termine. Estamos emparchando, siempre buscando soluciones que resuelven los problemas más básicos y no los de fondo".

El plantel de Newell´s debía comenzar hoy la pretemporada, pero decidió no entrenarse por el dinero que le deben. Los futbolistas fueron citados para mañana, a la espera de una charla con la dirigencia para que explique el panorama y se pueda tomar una nueva determinación.