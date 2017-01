El presidente de Barracas Central, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó este sábado su deseo de que comiencen los campeonatos de Primera División y el ascenso al señalar que "ojalá" los dirigentes logren "que arranque el fútbol".

"Ojalá logremos que arranque el fútbol", indicó el dirigente quien luego manifestó: "Todos necesitamos que el espectáculo comience, pero de la mejor manera. Si nos ponemos a trabajar va a ser mucho más rápida la salida de esta situación".



En diálogo con TyC Sports, Tapia comentó que los dirigentes no dijeron que no están "de acuerdo con el estatuto" a la vez que señaló: "Quedamos en reunirnos el martes con los clubes de primera y después nos reuniremos con los clubes del interior y los del ascenso".



Al ser consultado acerca del encuentro con el Gobierno, reveló: "Participé en dos reuniones anteriores donde se puso un valor al fútbol argentino que después no fue el que se pagó, pero por lo que escuche nosotros tampoco hemos cumplido con cosas que pidió el Estado".

Más tarde manifestó: "Hay que democratizar la AFA y necesitamos un presidente, pero no me imagino que alguien pueda conducir si no se sienten todos representados".



"Si la dirigencia del fútbol argentino me acompaña sería un honor ser presidente de la AFA, pero no sabemos si van a haber elecciones y no hay que autopostularse".