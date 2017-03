Nueva amenaza de muerte contra Baradel: "Podemos hacer lo que queramos con tu familia"

El titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, fue objeto de nuevas amenazas que desconocidos hicieron llegar a una cuenta relacionada con el sindicato, minutos después de que el Presidente afirmara que el sindicalista "no necesita que lo cuiden", lo cual motivó una denuncia penal por amenazas veladas de su parte.





Baradel ya había sido amenazado hace algunas semanas, en la previa al tramo más caliente de la discusión paritaria.





Hoy, con un paro de 48 horas declarado por Ctera y dos reuniones sin resultados para destrabar la negociación salarial en la Provincia de Buenos Aires, hubo más mensajes intimidatorios que incluyeron referencias concretas a familiares directos del representante gremial docente.





Según pudo constatar Infocielo, el correo llegó a destino a las 13.30 de este miércoles y el remitente es la cuenta 6qo97p+arcnwy7hupdxw@guerrillamail.com.





A continuación la amenaza con tintes mafiosos completa:





"¿Sabés donde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hija más chiquita, a los 3 mayores, incluso tu nieto también, los tenemos vigilados. No sé si te quedo claro ya que nadie te va a cuidar, hace las denuncias que quieras, ¿Te pensás que alguien te va a escuchar? Podemos hacer lo que queramos con tu familia que no va a pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir de ejemplo para todos los que son como vos y nadie nos va a hacer responsable. Controlamos la justicia, los medios, la opinión pública, vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del Lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria, aun estas a tiempo".





Fuente: Infocielo.