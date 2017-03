Noticias con amor: tras el casorio salieron a repartir Diario UNO

Barbara Ayelén González y Gabriel Eugenio Sosa tienen algo para contar. Son jóvenes, 24 ella y 26 él, y el sábado 25 de febrero se casaron por civil y también por iglesia en la parroquia San Juan Bautista de la capital provincial. Para llegar a la fiesta debieron pasar por una serie de peripecias que pusieron en riesgo la boda, aunque eso no es nada. Son canillitas y el puesto que atienden está en la intersección de Churruarín y Ayacucho. Cansados y felices, luego de bailar toda la madrugada, el domingo tuvieron que salir a repartir Diario UNO para no perder sus clientes y sostener el trabajo que tanto necesitan. Aquí, la historia de una lucha.

Desde diciembre, esta pareja trabaja en un puesto de diarios. En realidad, si bien por momentos lo atienden entre los dos, es González la encargada de llevarlo adelante. Es que Sosa, además, es profesor en varias escuelas técnicas. Hoy viven en Colonia Avellaneda y todos los días viajan a Paraná para realizar sus labores. Son trabajadores, de los que pelean para llegar a fin de mes y están llenos de proyectos.

El domingo 26 por la mañana, se pudo ver por la zona en donde tienen el puesto, a un grupo de muchachos de traje y corbata repartiendo diarios. Ella se sacó el vestido para no ensuciarlo y fueron acompañados por amigos y familiares para hacer más amena la tarea. Empezaron a las 6 y terminaron a las 12, bajo los rayos del sol y con un cansancio atroz. "Ya veníamos con la organización del casamiento el viernes y el mismo sábado. Habíamos dormido dos horas. No paramos. Buscamos un reemplazo para repartir los diarios pero no lo encontramos. Si le decíamos que no a un cliente, nos acribillan", dijo Sosa que da clases en la ENET 1, ENET 2, en la escuela Evita de San Benito y en la Técnica Nº 18 de esa misma ciudad.

La pareja novió cuatro años y se conocieron en la escuela de Comercio donde él daba clases y ella atendía la fotocopiadora. Hubo varios mensajes, salieron un tiempo, se juntaron a estudiar (SIC) y tres meses después se pusieron de novios "legalmente", según aclaró Sosa, quien agregó: "Y ahora resulta que estoy casado".

¿Qué lleva a un matrimonio joven, el día de su casamiento, a salir a repartir diarios?

Les llevó un año poder organizar la boda. "Y además tuvimos muchos sobresaltos", dijo Sosa. Contó que, por ejemplo, les cobraron más caro el salón de lo que habían pautado y a la flamante novia le tuvieron que hacer dos vestidos porque el primero estuvo mal confeccionado. "Debimos pagar a dos modistas", aclaró el muchacho. Pero además, a las alianzas se las prestó la joyería: "Las fuimos a comprar, las pagué y nos llamaron a los tres días para decirnos que los joyeros estaban de vacaciones. Las cambiábamos o sacábamos unas prestadas. Elegimos la segunda opción porque queríamos las que habíamos elegido". Como si todo eso fuera poco, hubo invitados a la boda que se les bajaron de la fiesta a último momento. Entonces, él decidió pagar las tarjetas para que vayan igual. "Al final, no le terminamos cobrando a casi nadie", contó. Entre los contratiempos, Bárbara González nació en Buenos Aires y la fe de bautismo no fue anda fácil de conseguir. "Nos dieron unos números para llamar a la parroquia de allá y nos atendieron en una Facultad, en una carnicería y en una verdulería, en todos lados, menos en la iglesia. El cura de acá hizo una fe nueva a falta de respuesta. Estábamos en el súper cuando nos llamó y nos dijo que sin el papel no nos podía casar. Ella se puso mal y se largó a llorar ahí nomás, pero por suerte, después salió todo bien", contó Sosa. Tanto esfuerzo hicieron para casarse y brindar la fiesta que los novios decidieron entrar al salón con el tema de AC/DC que le dio música a la película Iron Man y todo fue temático con personajes de Marvel. "La pasamos genial", dijo entre risas.

"Terminó la fiesta y salimos. Juntamos todo y nos fuimos en una camioneta de mi viejo derecho a comprar los diarios y a repartirlos. Los vecinos nos saludaban y nos preguntaban por qué estábamos de traje, no entendían nada", agregó Sosa.

Cada 7 de noviembre se festeja del Día del Canillita y la celebración tiene su origen en 1947, en memoria del dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez, autor de la obra teatral Canillita, cuyo personaje era un chico que voceaba diarios por la calle. Dicen los que saben que a finales del siglo XIX, se escuchó por primer vez gritar La República, periódico que inició esta tradición que cambió la manera de vender noticias. Otros medios de entonces copiaron la forma que con similitudes se mantiene hasta hoy. Al canillita se lo reconoce por su persistencia, por no faltar. A la Redacción de UNO llegaron las fotos de estos dos jóvenes en pleno reparto con mensajes de admiración.

El matrimonio no pudo irse de luna de miel por el esfuerzo económico que les llevó realizar el casamiento y también para cuidar el trabajo que tanto necesitan; por eso salieron igual a la calle ese domingo a la mañana. Esta no es más que una historia similar a la de tantos otros, a la de aquellos que dan pelea en estos tiempos difíciles y a quienes no les importan las dificultades si tienen con quién hacerles frente; para esta pareja, por lo menos, el amor es noticia y los hizo uno.