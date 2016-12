Noticia alentadora: los pumas vuelven por sus fueros

¿Vuelve el puma o nunca se fue? Cada tanto, una noticia sobre pumas o rastros de pumas conmueve a los entrerrianos, porque se trata de una especie que habitó aquí por milenios y desapareció en el siglo XX de estos parajes.

Con motivo de la presencia de un puma en la ciudad de Cerrito en setiembre pasado consultamos al licenciado Norberto Muzzachiodi, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos –Uader-, que sigue a los mamíferos de la región desde hace décadas.

Nos respondió con un breve documento. Allí confirma que el puma se está distribuyendo nuevamente en Entre Ríos en estos años, y es toda una noticia si recordamos que la especie fue anotada como extinta en este territorio en la segunda mitad del siglo XX.

Muzzachiodi sugirió el ingreso de ejemplares desde el norte santafesino. Probablemente la destrucción de ambientes naturales los obligó al éxodo, dijo. Pero no descartó que algunos pudieron escapar del cautiverio.

No es imposible, incluso, que algunas pocas familias hayan permanecido por décadas en los montes, sin ser registradas.





En el Litoral

Ver un puma libre en nuestra región es un regalo. Quien esto escribe pudo observar de cerca un ejemplar muerto en Villa Urquiza hace pocos años. Su contextura, su color, su frente, sus patas, todo el puma nos llena de interrogantes porque somos nosotros los que hemos desplazado al mayor felino del Abya yala (América), y la cosa es muy reciente.

De ahí nuestro regocijo, cuando nos hacemos eco de sus pruebas de vida

Hay dudas, claro, sobre sus andanzas. El puma de Villa Urquiza (que había matado el puestero Lito Franco en la isla El Peluquero) se constató después que tenía las garras gastadas, probablemente por el cemento de alguna jaula...

Hay casos variados. En 2016 decomisaron un cachorro de puma en una casa de la localidad santafesina de López. Una familia lo había adoptado como mascota. En Santa Fe, como en Entre Ríos, está prohibida la tenencia de animales silvestres.

Pero en algunas provincias se sabe que el Puma es un integrante más de la fauna, en cambio se había esfumado de Entre Ríos, con un destino similar al del aguará guazú o lobo de crin.

Muzzachiodi nos recordó algunos registros históricos y actuales del puma en nuestra provincia.

La Paz en 1932 y 2005, en la isla santafesina El Peluquero frente a Villa Urquiza en 2007 (lo mencionábamos arriba); también en Paraná ese año, y en Caseros, cerca del Uruguay, en 2010.

Hay registros fecales y avistajes en el Predelta, y distintos rastros en Curtiembre, en la desembocadura del arroyo Las Conchas, en la Estancia El Potrero junto al río Uruguay, en fin.

Se agrega el que encontraron en Cerrito en 2016. Y (añadimos nosotros) los comentarios de vecinos de Alcaraz, que dan cuenta de pumas en zonas de montes.

En su Lista Comentada de las especies de mamíferos de Entre Ríos, Norberto Muzzachiodi subraya también esa presencia reiterada del puma, como dando pruebas de vida.





En Cerrito

Lo de Cerrito fue muy comentado. Un macho de unos 70 kilos se trepó a un árbol en el patio de una vivienda. La noticia corrió de boca en boca y sacudió la ciudad. En cosa de minutos, las fuerzas policiales sitiaban el árbol.

Provisto de una jeringa atada a una larga caña, un veterinario logró aplicarle una inyección con tranquilizante, y ya sedado pudieron enredarlo en una red, enlazarlo y guardarlo en una jaula. Tenía algunas heridas en el cuello. Algunos suponían que podía haber estado en cautiverio, atado.

Su destino fue, según datos de hace uno meses, una granja cerca de Colón.





El Peluquero

Pelufo se abalanzó sobre el puma. El felino dio media vuelta en el aire y se revolcaron.

El perro le mordió la garganta para no soltarlo más, pero el puma le echó los 70 kilos encima, lo neutralizó con las garras y empezó a mascarlo. Pelufo pesa 40, la mitad casi.

Montado en su pintado, el gaucho Lito Franco miraba el entrevero a 15 metros. Pensó que si Pelufo soltaba la tráquea un segundo, el puma se haría un festín con su mascota. Entonces saltó con el rebenque en la mano y sin más se lo sacudió.

Cuando el puma aflojo las mandíbulas, el agaucho tanteó el puñal en la cintura y lo despenó de una.

Lito Franco salvó a su perro. El puma murió en su ley.

Y bien: así relatábamos hace una década ya la suerte del puma de Villa Urquiza.

Un mínimo descuido y el corajudo puestero de la isla El Peluquero no contaba el cuento. Las garras del puma, la fuerza de sus miembros, el poder de su mandíbula, acabarían con las habilidades del paisano.

Toda la valentía, todo ese riesgo tal vez innecesario pero que muestra el arrojo de un criollo cabal, no alcanzan a contener la honda pena de ver tendido a ese animal maravilloso de pelaje marrón rojizo. Qué porte, qué garras, qué colmillos. Cómo compatibilizar su hogar y el hogar del hombre.

Con el tiempo supimos que el ejemplar pudo haber vivido en cautiverio. Eso no mengua la gravedad del momento. Aquí, entonces, el diálogo que mantuvimos con el puestero porque nos pinta la ocasión y el paisaje.





De Calchines

Emilio Franco es morocho (decíamos hace diez años), de ojos rasgados como el Gurí Martínez, fibroso, ni alto ni petiso, proporcionado. Usa bombacha clara angosta, camisa celeste, sombrero de ala corta a lo Omar Moreno Palacios. Pañuelo rojo al cuello, patillas largas recortadas, alpargata blancas, blanquísimas.

Sus amigos aseguran que no hay casa más ordenada en las islas que la de Lito.

Dicen que es un reloj en las faenas rurales y también en el cuidado del puesto de la estancia de los Mayr, vieja familia de la Colonia Las Conchas descendiente de suizos alemanes y criollos.

Lito vive solo. Con casi 58 años, desde el 66 se ocupa de la Isla El Peluquero, 16 kilómetros al norte de Villa Urquiza, ya en jurisdicción santafesina; entre el río Colastiné y el arroyo Malo.

Este santafesino amante del chamamé y la soledad, oriundo de Santa Rosa de Calchines, frente a Curtiembre, se ha aquerenciado en las islas y no hay quién lo saque de su hábitat.

Hombre de a caballo, pasa el día recorriendo los pajonales para salvar algún ternero de las moscas, cuidar los novillos que se alimentan de canutillo en el agua y vuelven a los albardones a descansar; arrear la hacienda para la vacunación o la yerra. En una estancia de casi 2.200 hectáreas que muestra toda la diversidad de la flora de nuestros campos bajos: ceibo, sauce, aliso, ingá, laurel, sanandí, canelón, sangra grada; chilca, totoras, pajonales en fin. Lagunas tapizadas de canutillo y catay.





El diálogo

—¿Hay bichos?

—Yacaré, gato montés, lobito, zorro coatí, zorro gris; comadreja, gato negro que le dicen el gato pajero. Acá hay otro gato pajero colorado, el de la isla es negro. Mucho yacaré, mucho, Y bueno: carpincho, nutria.

—Nunca un puma.

—Ni aquí ni en ninguna isla he visto. No, yo he andado mucho en la isla; ni he visto ni he sentido.

—¿Y cómo fue lo del puma?

—El miércoles de tarde, como a las dos y media salí del puesto para abajo en busca de un carpincho para salvar la nafta, porque me iba a Santa Rosa. Entonces con un carpincho salvo la nafta... Los chivos dispararon, pero como siempre los corro para que no anden por ahí, yo dije 'me vieron a mí y dispararon'.

Venían disparando, les di lado y cruzaron. Entro al pajar así a prender fuego, había un vientito sur y los perros se vinieron todos al lado mío. ¡Qué les pasa! Vamos, cazá el carpincho, cazá ese bicho. Los animé y se fueron. Yo me abrí par un lado... Por ahí pega un gemido un bicho. El carpincho da un gruñido también cuando lo atacan los perros, pero éste era un gruñido raro, y los perros como que se estrellaron. A unos 30 metros, por ahí, un bicho que en el aire saltó. ¡Un puma!, y lo seguí. Los llamé a los perros y no me dieron bolilla. Entonces para mí era una yunta, el otro huyó para el lado del puesto. Y habrá entrado a la isla El Pacú posiblemente.

—¿Pueden ser dos?

—Sí, por los perros. Como a la hora aparecieron (los perros). Uno vino para donde estaba yo, ese sí no es constante. Y él es el que se tupió con el puma. El perrito. Le tiré al bicho, le erré. Rodó en el suelo, quedé mirando un ratito, cuando vi que me lo mataba me tiré al suelo, con el rebenque lo maté.

—¿No con un puñal?

—Ah, cuando ya estaba tonto el bicho, lo degollé... Lo tenía mascando al perro. El perro le había cazado la garganta, y él lo mascaba por el cogote, las orejas, lo dejó bastante... Pero fue un minuto, ya vi que me lo mataba. Si el perro lo larga me lo destripa.

—¿Cómo fue la pelea?

—Rodaron y después dominó el bicho, se echó sobre el perro y lo mascaba, el perro no lo largaba.

—Le habían matado un perro antes?

—Un carpincho, sí, me lo degolló. Lo eché para adelante del caballo, era un oscuro que estaba amansando, un redomón, y cuando llegué al puesto no me di cuenta, el caballo era colorado de la sangre que perdía el perro. Se fue en sangre. No llegué.

—Me decía que le estaban faltando unos chivos?

—Sí, la otra vez me faltó, pero yo pensaba que eran esos zorros, los coatí. Ahora me di cuenta que no.

—¿El coatí?

—Sí, te comen los corderitos. Los chanchitos también. Gallina, pato me han comido.

—Es posible que haya andado el puma.

—Sí, seguro.

—¿Algún ternero?

—No, no he visto. Me ha faltado ternero, pero por lo general el puma come el pecho y lo deja, le gusta la grasa. La garganta, el pecho y lo deja. Eso es lo que he sentido acá afuera donde hay puma, o en Santa Fe. Me han dicho los campesinos que así es, pero yo no he visto.





Del Freezer

El destino del puma nos impactó. Para fotografiarlo lo sacamos de un freezer donde lo había guardado una familia de Villa Urquiza y sentimos que estábamos ante una maravilla.

Que bello animal, y qué pesado. Le calculamos más de 60 kilos.

Las patas, la forma de la cabeza, el pelaje: estábamos ante un bello ejemplar, ante una especie que vivió miles de años en estas lomadas y que en los últimos 100 años prácticamente desapareció por obra nuestra, por esa falta de sabiduría que caracteriza al hombre.

Bello, y muerto. Nos sentimos invadiéndolo otra vez.

Con los meses, consultamos a expertos del centro del Conicet de Diamante, y nos sugirieron que este puma debió estar antes en una jaula. No era un animal silvestre. Lo notaron por las garras gastadas.

La noticia nos resultó agridulce. Por un lado nos decía que no, que el puma no estaba allí como sus abuelos, naturalmente, por otro pensamos cuánto se asustó esa fiera domesticada ante el atropello de los perros, y de qué modo lo que nosotros interpretamos como un ataque fue quizá legítima defensa.

El puma, ese compañero ágil, potente, nos dejó un mensaje que aun hoy masticamos. No le hemos respetado un solo espacio para la vida. Lo empujamos, lo matamos, lo ignoramos. Y donde los pumas podrían desplazarse en libertad no viven siquiera seres humanos, es un desierto con el que unos pocos medran.