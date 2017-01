"No uso ropa interior"

Magalí Mora estuvo en "El Show Del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7 y, fiel a su estilo pícaro, dejó declaraciones picantes. Además, la modelo se sometió a un divertido "Ping Pong" de famosos y a un reportaje hot muy caliente.

"Me gustaría estar en el Bailando, le daría un buen ingrediente, me plantaría con todos. Pampita te tira mierda con una sonrisa. Me gustaría bailar con Fede Bal. Si están en la vida real, Fede y Laurita es una pareja que me encanta", aseguró la morocha.

En el "Ping Pong" de famosos, Magalí disparó contra Barbie Vélez, Pamela Sosa, Gisela Bernal, Cinthia Fernández, María Del Mar, Loan y Tomasito Suller.

- "Fede Bal y Barbie Vélez me quedo con Fede, a Barbie no la puedo ni ver, es mentira que le pegó. Los moretones en el brazo de Barbie es porque Fede intento frenarla porque ella le quiso prender fuego el departamento y le quiso clavar un cuchillo".

- "Marian Farjat o Militta Bora me quedo con Marian. Ariel Diwan o Gisela Bernal me quedo con Diwan, Gisela ocultó y mintió sobre la paternidad de una criatura.

Entre Brian Lanzelotta y Francisco Delgado me quedo con Brian".

- "Entre Sabrina Ravelli y Cinthia Fernández me quedo con Sabrina, no la banco a Cinthia. Que se haga la santa y puritana cuando una vez me dijo gato y que vaya a estudiar. No hay que olvidar que paseaba el culo por todos lados. Lo trató de golpeador a Tristán. Hizo muchos escándalos y hacía el hilo dental".

- "Entre Matías Alé y María Del Mar me quedo con Matías, María Del Mar me da a guachita".

- "Entre Pamela Sosa y Charlotte Caniggia me quedo con Charlotte, a Pamela Sosa la detesto, no la puedo ver, la odio".

- "Tomasito Suller no es parámetro de nada en relación a los chats que salieron con Loan".

Además, Magalí se sometió e un reportaje hot donde reveló detalles de su intimidad. "Tengo fantasías sexuales con Joaquín Furriel. Si fuese hombre me gustaría Pamela David. El sexo es mano a mano, clásica. Con mi pareja valen los jueguetes sexuales. El tamaño no importa, hay que saber usarla. Me gusta la palabra chancha. El sexo oral es muy importante, le doy un 10. No uso ropa

interior. Tuve sexo en la playa, me gustaría hacerlo en un ascensor. Mi primera vez fue a los 17. Me gusta dominar en la cama", señaló.