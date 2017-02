"No tengo en mente mi renovación, me preocupa cómo juega Boca"

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca, insistió que el problema del equipo no es la defensa y no descartó contratar a un tercer refuerzo.

"No nos han hecho tantos goles como para preocuparnos. Tenemos buenos centrales, hay que trabajar. Los laterales tienen un nivel alto" aseguró el DT.

Ante la posibilidad de sumar otro refuerzo: "Tenemos la chance de contratar a un tercer jugador. Vamos a esperar a ver si aparece un nombre que le de jerarquía al equipo. No pienso en ninguno en particular", afirmó el Mellizo en charla con AM 770.

En relación al renovación de Fernando Gago, el director técnico aseguró: "Están en charlas, quiere quedarse y creo que van a llegar a un acuerdo antes del reinicio del campeonato. Él entiende muy bien esta posición".

En tanto a su continuidad como entrenador del conjunto de la Ribera, Guillermo anticipó: "El 30 de junio hablaré con (Daniel) Angelici sobre mi contrato. No tengo en mente ese tema ahora, sólo me preocupa cómo juega Boca".