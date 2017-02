No soportó la odisea de Atlético Tucumán en la Copa y murió

Un hincha de Atlético Tucumán falleció el martes por la noche mientras su equipo enfrentaba a El Nacional de Ecuador por la Copa Libertadores y, según relataron sus familiares, el deceso se produjo a raíz de un problema cardíaco provocado por la tensión acumulada en la previa del encuentro cuando no se sabía si el plantel iba a llegar a tiempo para jugar o quedaría eliminado.



Facundo García, quien ayer hubiera cumplido 24 años, seguía por televisión los primeros minutos del encuentro que finalizó con el triunfo de Atlético Tucumán por 1 a 0, resultado que le permitió acceder a la fase 3 de la competencia continental, cuando comenzó a sentirse mal y finalmente su corazón no resistió.



García, quien sufría problemas cardíacos desde pequeño que obligaron a los médicos a operarlo en varias oportunidades, alcanzó a ver los primeros 15 minutos del encuentro que terminó consagrando a los de Pablo Lavallén pero empezó a sentirse mal y falleció en un centro asistencial de Tafí Viejo, ciudad ubicada en el límite noroeste con la capital tucumana donde residía.



La muerte del joven hincha se produjo el martes por la noche, pero el caso se conoció en las últimas horas cuando la noticia se difundió en las redes sociales.



Yanina Laguna, esposa de García, contó que el joven hincha "vivió la previa del partido con mucha tensión al enterarse que el equipo no había podido viajar en el horario previsto a Quito y que existía la posibilidad que perdiera los puntos".



"Él daba todo por Atlético" explicó la mujer, quien contó que si bien su esposo sufría arritmias con frecuencia, el martes se sentía bien hasta que comenzó a escuchar todos los problemas que debió soportar la delegación para llegar a estadio Atahualpa y enfrentar a El Nacional.



Luego de ver los primeros 15 minutos del partido comenzó a sentirse mal y fue llevado a un centro médico de Tafí Viejo pero los médicos no pudieron salvar su vida.