No quebremos a los docentes

Proponerse para romper una huelga es de una bajeza casi repugnante. Ayer leí durante todo el día sobre una campaña que propone boicotear el paro docente propuesto para los días 6 y 7 de marzo. Los medios periodísticos oficialistas calificaron de emotiva y sorprendente la bochornosa idea. Bajo el hashtag #VoluntarioDocenteNoAlParo, cientos de usuarios, entre quienes hay docentes jubilados y profesionales de distintas áreas, que van desde la Ingeniería hasta la Educación Física, acompañaron la iniciativa. El hombre que tuvo la idea fue Mariano Bronenberg. Es relacionista público y consultor en comunicación. "No soy maestro, pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha", anunció en un tuit que dirigió a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El hombre que dijo que no tuvo intención, metió 200 tuit en una hora. Para ser trend tropic tiene que haber cierta cantidad de twitters en poco tiempo. Ahí entran los trolls en juego y una vez que eso se logra todos hablamos de lo mismo sin parar.

No es tema de esta columna tratar las competencias de Bronenberg para "enseñar" o "educar" a alumnos de nivel Primario, actividad totalmente diferente a la de transmitir conocimientos a jóvenes universitarios. Sí decir que es lamentable la idea de Bronenberg. Incluso me hizo recordar a los autodenominados padres comprometidos con la educación de sus hijos que surgieron en la gestión de Jorge Busti para adversar las medidas de fuerza de los docentes entrerrianos. Después desaparecieron.

Una manera de poner en perspectiva una propuesta es someterla al absurdo ¿Qué sucedería si desocupados se ofrecieran a reemplazar a empleados de comercio que realicen medidas de fuerza o acciones para reclamar por derechos conculcados o mejoras salariales, intentando evitar que los ciudadanos no se queden sin aquel servicio y para que los empresarios no tengan que gastar más en sueldos? O el día en que choferes de colectivos decidan ir a un paro para pedir mejoras salariales o laborales y todos los que sepamos manejar nos ofrezcamos para reemplazarlos sin percibir el correspondiente salario, porque sino mamá no podría ir al médico. O vayamos a un hospital cuando los trabajadores reclamen mejoras, para reemplazarlos en la atención a los pacientes. Es absurdo. A los que hay que interpelar es a los gobernantes. Preguntarles por qué no aumentan el presupuesto para Educación. Los docentes se merecen un buen aumento de sueldo, como todos los trabajadores nacionales, provinciales y municipales, y muchos de la actividad privada. Gracias a la lucha de los docentes, después muchos nos vemos beneficiados. Es lo que se denomina Paritaria testigo. Otra idea nueva que se está tratando de imponer es que "todos" los sindicalistas son ricos. Eso no es así. Puede haber casos particulares, incluso escandalosos y ofensivos pero no todos son iguales. La maniobra, por burda, no deja de ser efectiva. A una sociedad anestesiada a golpes de información le impacta mucho este tipo de iniciativas. Detrás, siempre, está el objetivo de desprestigiar a los trabajadores, a los sindicatos y gremios, y a lo Político como la única herramienta con que cuentan los ciudadanos, la sociedad, para transformar la realidad adversa que les toca padecer. Estar atentos ante estas cortinas de humo, en este contexto de trolls y operaciones interminables, no es poca cosa y puede marcar la diferencia a favor de los trabajadores y sus familias, mayorías por donde se los quiera mirar.