No mostró variantes cuando fue al ataque

El exagerado retraso del reinicio de la actividad oficial impone la necesidad de diagramar encuentros amistosos para darle ritmo de competencia a los distintos clubes partícipes del Torneo de la Independencia de Primera División A. Con ese fin jugaron en la víspera Patronato y Unión, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En el encuentro principal, el triunfo fue para el conjunto santafesino que se impuso por 1 a 0 con gol de Lucas Gamba. La confrontación entre las formaciones alternativas finalizó igualada en uno. Desde la Asociación del Fútbol Argentino se reprogramó el cotejo de la 15ª fecha con Arsenal, para el viernes en horario aún no confirmado.

En la nublada mañana de sábado, Patrón no tuvo la claridad necesaria de mitad de cancha hacia adelante y le costó en demasía generar chances de ataque frente al arco custodiado por Nereo Fernández. En los primeros instantes fue el poseedor del balón, pero en su afán de ser prolijo lo se mostró no profundo. Movía la pelota de un costado a otro, pero no imponía un pase capaz de romper las equilibradas líneas de su oponente.

Unión, fue más práctico y yendo por afuera encontró espacios para ir con claridad. A los 5', Justo Villar ingresando por el segundo palo a poco estuvo de marcar la apertura. Enseguida, después de recibir en el área, Gamba se hamacó ante una defensa muy estática y sacó un remate que previo desvió en Renzo Vera, se coló en un ángulo alto, inalcanzable para Sebastián Bértoli.

La dinámica de los volantes Rojiblancos era muy superior a la de los del Santo. El doble cinco conformado por De Iriondo y Acevedo era muy superior al que componían Damián Lemos y Marcos Minetti. Cuando el Tate dominaba con buena tenencia de pelota; el Santo corría detrás de ella.

Con Lautaro Comas bien rodeado por derecha; la esperanza ofensiva de Patringa dependía casi en exclusividad de que Damián Arce acertara en alguno de los pelotazos que lanzó con destino a Fernando Telechea y Gabriel Vargas que se quitaban espacios, yendo simultáneamente por el medio. Recién a los 25' el dueño de casa logró hilvanar su única opción propicia en ataque. Fue cuando Márquez, después de recibir de Arce, llegó al fondo y lanzó un centro hacia Telechea que definió al gol, pero el oportuno rechazo de Sandoná en la línea evitó la paridad.

En los últimos 5' de la etapa primitiva Unión, con Franco Salduna y Gamba por partida doble merodeó el segundo, pero Bértoli en primera instancia y malas decisiones en las restantes lo impidieron.

Para la segunda parte, Patringa se plantó unos metros más adelante, hizo suyo el balón pero volvió a repetir dificultades en la generación. Un tiro de Comas, desde fuera del área que le hizo saber a Fernández que el pasto esta húmedo, fue la posibilidad concreta de empardar la cuestión. Un blooper de Walter Andrade -cedió hacia atrás exigiendo a una corrida de Bértoli para salvar en la línea- casi le da en segundo tanto a la visita.

En el tramo final, cuando Pumpido había modificado media formación, el esférico fue del Rojinegro casi en exclusividad, pero a pesar de ello prácticamente nunca estuvo cerca del empate.

Los resultados de los preparatorios, más aun cuando se pierde, son anecdóticos. Pero el rendimiento sirve para sacar conclusiones. En Patronato los nombres de la defensa salen de memoria, pero en la víspera no mostró la solidez habitual. En mitad de cancha es notoria la ausencia de un pensante como el chileno Espinoza, que desemboca en que los delanteros queden lejos del resto, participen poco y no disfruten de opciones de gol.

SUPLENTES

El encuentro de los suplentes, terminó igualado 1 a 1. Matías Quiroga en la primera parte sacó ventaja para el Rojinegro y Federico Anselmo en la parte complementaria señaló la igualdad para el Tate. En el Negro, Abel Masuero se retiró con una molestia siendo reemplazado por Tomás Spinelli.