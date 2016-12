"No debemos actuar con desesperación"

Los últimos días del año invitan a realizar un balance. El saldo es negativo en barrio San Martín. Está alejado a lo sucedido en años anteriores. Atlético Paraná se había acostumbrado a finalizar cada temporada con un semblante mucho más radiante. La fotografía es diferente en este 2016. El Decano concluyó el año en zona de descenso. El elenco de barrio San Martín sufrió mucho durante toda la competencia que afrontó en los últimos 12 meses. Su campaña fue la antítesis de la gran actuación que desarrolló en su estreno en la B Nacional. Por eso entienden que es un año de aprendizaje, más allá de la enorme preocupación que generaron los resultados obtenidos.









"Nuestro primer año en la B Nacional fue de ilusiones exageradas que no tenía una relación con equipos históricos de la categoría. El primer año tal vez nos tendría que haber pasado lo que nos está sucediendo en este que está terminando. Nos ilusionamos mucho y después la realidad nos fue poniendo en nuestro lugar, con errores, desaciertos, virtudes del cuerpo técnico anterior y del actual cuerpo técnico", describió el presidente de Atlético Paraná, José Cáceres, a Ovación.









—El hincha se mostró impaciente en los últimos encuentros.

—A mí me genera un estrés importante y no quiero ni pensar lo que debe ser técnico que cada fin de semana se juega la continuidad y crédito o descrédito por si la pelota entra o no y por ese motivo se pierde o gana un partido. Con triunfos se tapa todo, no importa si el equipo juega bien. Ahora tenemos la posibilidad de sumar dos refuerzos y leí que el técnico quería dos jugadores de jerarquía. ¿Qué es jugador de jerarquía? Para mí de jerarquía es (Sergio) Chitero, el Memo (Iván Borghello), (Enzo) Noir, Felipe (Cadenazzi), o (Walter) Mazzolatti. Ellos son jugadores de jerarquía para la categoría. También hay jugadores de otro nivel como Cángele, el Burrito Rivero. Ahora cuando hablamos de jerarquía de cuanto dinero estamos hablando. También hay representantes en el medio.









—¿Habló con Ortiz sobre la llegada de refuerzos?

—Coincidimos en que necesitamos un delantero que se le abra el arco porque el mayor déficit que hemos tenido. Todavía no he hablado con el Indio (por Ortiz). Después de la derrota en Corrientes no quise hablar porque lo iba hacer en caliente y deduzco que lo mismo le sucedió a él. Sí hablé con algunos integrantes de la comisión y les pedí que dejemos pasar algunos días. No quiero que actuemos por desesperación. Si la comisión tiene acciones de zozobras se transmite al cuerpo técnico. Por eso decidimos que se bajen los decibeles y conversaremos en la semana para ir tomando decisiones generales. Ver como lo vemos nosotros que hemos sido respetuoso del cuerpo técnico y lo hemos demostrados con rachas de varias derrotas y ver que hacemos. Nos costó mucho llegar al profesionalismo y el estrés que invada el fantasma del descenso nos preocupa mucho. Pero no tenemos que actuar con desesperación, sin con la cabeza lo más fría posible, actuar con inteligencia y ver en que marco económico estamos para afrontar las eventuales incorporaciones.









—¿Las vacaciones les llegaron a los jugadores en el momento justo?

—Ojalá puedan pasar las Fiestas sin pensar que está en juego su fuente de trabajo. Hay muchos jugadores que están para darle mucho al club Paraná, pero no se si serían mirados por otros equipos de la categoría. Si ellos logran pasar la fiesta desconectándose y no pensar que se juegan la fuente de trabajo, bien por ellos. Yo no voy a pasar estas fiestas distendidos porque estoy preocupado por la posición en la que estamos. Además estoy cansado. Hace 10 años que estoy al frente del club. Gracias a Dios hay un equipo que me acompaña muy bien. Estoy cansado, pero no relajado. Estamos muy alerta pensando lo que puede pasar en el semestre que viene









—¿Pensó en dar un paso al costado?

—Sí. Se va a cumplir otro mandato más en el 2017 y tengo pensado quién podría estar al frente . Quiero que sea gente que esté comprometida con no empeñar el club y seguir creciendo institucionalmente como hemos crecido. Tampoco estoy pensando en borrarme y dejarle todo el fardo a otro. Seguiré acompañando sin el estrés constante de tener que estar pensando siempre.









***

El final del Fútbol para Todos



José Cáceres dejó en claro que el final del programa fútbol para todos repercute drásticamente en el presupuesto del equipo. Además recordó que AFA le adeuda al Decano 4 millones de pesos en concepto de derechos de televisación.

"Nos están debiendo más de 4 millones de pesos que a su vez es plata que la debemos. Tenemos la situación controlada y la debemos. Por eso estamos esperando que nos paguen mayo junio, julio, diciembre más un retroactivo correspondiente al segundo semestre. Conceptualmente defiendo fútbol para todos que es un contrato que culminaba en 2019, pero lo defiendo porque el fútbol es un bien cultural que se le ofrece a la sociedad gratuitamente".