Nishikori terminó con el sueño de Berlocq

Berlocq, último argentino en carrera, entró en el certamen como invitado especial, y desde el puesto 77 del ranking se metió entre los cuatro mejores en una gran semana, que incluyó un trabajoso triunfo el viernes frente al zurdo Thiago Monteiro por 3-6, 6-2, 6-3.



En una jornada cálida y húmeda sobre el polvo de ladrillo bonaerense, Nishikori no tuvo mayores inconvenientes para eliminar por 6-1 y 6-4 al portugués Joao Sousa, que partía como sexto preclasificado.



"Me sentí mucho mejor que en el primer partido. El segundo set estuvo un poco más difícil, pero me mantuve concentrado. Estoy muy feliz de estar en semifinales", dijo Nishikori en la rueda de prensa.



"Trato de jugar mejor en cada partido, esta vez gané en sets corridos, pero siento que aún puedo mejorar mucho. Por ahora, trato de mantenerme enfocado", agregó el japonés, que también dijo conocer a Berlocq "porque hemos entrenado juntos varias veces".



El ucraniano Alexandr Dolgopolov, con un tenis sólido y ofensivo, se convirtió en el primer clasificado para la final tras superar al español Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-2.



Dolgopolov, nacido en Kiev y ubicado en el puesto 66 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y ocho minutos para doblegar al asturiano Carreño Busta (25) ante unas 3.500 personas que se acercaron a la cancha central Guillermo Vilas del estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.



El tenista ucraniano superó largamente sus actuaciones anteriores en Buenos Aires al cabo de cuatro participaciones, ya que había perdido dos veces en la ronda inicial, en 2011 y 2016, y otra en octavos de final, en 2014.