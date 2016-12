Nicole Neumann contó los motivos de su angustia

"No quiero decir mucho porque si digo que es culpa de las nenas, me dicen que todas son madres, pero bueno, cada uno vive la maternidad y culpa a su manera. Si digo que estoy cansada, dicen 'y bueno, hay quien trabaja 8 horas'. Bueno, está bien, pero yo a veces trabajo 12 horas", comentó en Este es el show .

Además dijo que con Fabián Cubero "no hay crisis". Y agregó: "Hay sumatoria de muchas cosas, eso sí".





"Muchas son madres pero yo lo vivo así estoy acostumbrada a estar todo el tiempo con ellas y nivelar entre el trabajo y ellas. Hoy a esa balanza no la puedo manejar como quisiera y de golpe, tenerme que bañar y que la chica de dos años se corra y se ponga a llorar y no quiera que ni me bañe, me sensibiliza y me pone mal", contó. Además, cuando le consultaron si la demanda de atención y tiempo era de las nenas o también de Cubero, y ella contestó: "¡De todos!".