Nene Maidana: "Me sentí como un boxeador en el Luna Park"

"Es una experiencia mágica. Cuando uno es cantor de tango siempre sueña cantar en la calle Corrientes; y la verdad es que tener la posibilidad de hacerlo es un sueño hecho realidad. Me sentí como un jugador de Patronato que lo prueban para jugar en San Lorenzo, como un boxeador que va a pelear al Luna Park", así definió Mauro El Nene Maidana su presentación en el mítico Teatro Astros, en el marco del espectáculo Día Nacional del Tango, que tuvo lugar el pasado viernes.





"El teatro estaba colmado de gente, acompañado por otros artistas, presentado por el Flaco García que era el maestro de ceremonias, con él hicimos una especie de sainete, además de la sorpresa que fue para mi que Dioni Velázquez, que había llegado de Madrid hacía dos días, me llamó por teléfono y me dijo, en su tono medio gallego, 'hombre, quieres que te acompañe, he traído la guitarra', y por supuesto que le dije que sí. Así que hubo dos entrerrianos en la presentación, porque él es de nuestra provincia y se fue a vivir España hace 40 años", contó a Escenario.





En su presentación –cabe señalar que compartió escenario con otros tangueros– cantó dos tangos que le fueron solicitados desde la producción del espectáculo, a cargo de Elba Cristian. Además, fue distinguido con el premio Micrófono del Tango. "Este espectáculo se hace desde hace 26 años, y convoca a artistas consagrados como así también a otros que recién vamos apareciendo. Y ahí se otorga también el Premio Micrófono del Tango, que ya se lo han dado a artistas como Chiqui Pereyra a Néstor Roldán, y este año me lo otorgaron a mi. Fue la primera vez que se lo dan a un entrerriano; así que este premio es de Entre Ríos", dijo.





Maidana cantó dos tangos, uno que –según sus propias palabras– lo representa, La última curda, y un tema consagrado por Carlos Gardel, ya que en el Día Nacional del Tango se conmemora el nacimiento del Zorzal Criollo y de Julio De Caro. Fue por eso que interpretó Por una cabeza.





"La recepción del público fue hermosa, la verdad es que Buenos Aires siempre me trata bien", comentó.









***

El tango es folclore









Con respecto a su actividad durante la temporada estival, comentó: "Por ahora estamos trabajando para lo que se viene en el verano. Yo siempre digo que tenemos que empezar a meter al cantor de tangos en los festivales de folclore. Así que el 13 de enero vamos a estar en la Fiesta Provincial del Yeso, en Hernandarias; y el 30 de enero estaremos en un festival de folclore en Villa Clara, departamento Villaguay. El resto de enero ya está prácticamente cubierto en lo que son presentaciones. Esperemos poder seguir actuando en otras fiestas populares, porque hay que tener en cuenta al tango como parte de nuestro folclore, como parte de nuestra cultura argentina", concluyó el cantor.