Najnudel asumió como entrenador de Echagüe

El conjunto paranaense registra un récord de 5 victorias y 24 derrotas, aunque el panorama es bastante complicado para evitar el playoff por el descenso, donde se enfrentará al último de la Sur, tanto por su nivel deportivo como por la distancia con Atenas, de Córdoba (11-17), que va anteúltimo.

"El deporte es donde más se manifiesta el presente, por lo que hay que ir dejando pasar el tiempo y resolver sobre la marcha a medida que vayan transcurriendo los entrenamientos, partidos, viajes y los momentos de convivencia con el equipo. Eso va a ser esencial para ir encontrando el funcionamiento", manifestó.

Por otro lado, hoy se le realizará una resonancia magnética al ala pivote Josimar Ayarza (2,05 metros), para conocer con exactitud el tipo de lesión que sufrió en la rodilla izquierda mientras jugaba el lunes ante Estudiantes, en Concordia. Cabe destacar que Ignacio Barsanti, que había arrancado como el DT del equipo, será asistente.

juega el verde. Estudiantes de Concordia (18 victorias y 11 derrotas), escolta en la Conferencia Norte, recibirá hoy a Quilmes de Mar del Plata (12-17), en uno de los encuentros de la Fase Nacional de la LNB.

El partido se desarrollará en el estadio Gigante Verde de la ciudad entrerriana, comenzará a las 21 y lo arbitrarán Sergio Tarifeño y Fabricio Vito. El conjunto de Concordia ganó sus dos últimas presentaciones y consolidó su buen momento en la temporada para pelear en los puestos de vanguardia de la Norte.

Completamente distinto es el panorama en Quilmes, donde los resultados no se dieron durante la competencia y se encuentra en las posiciones de abajo de la zona Sur.

Por otro lado, Atenas de Córdoba (11-17) recibirá, a las 21.30, a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (14-15). Los árbitros serán Oscar Brítez y Juan Fernández. "Por suerte pudimos vencer a Peñarol, necesitamos sumar puntos de local. Esperemos que el jueves el equipo vuelva a ganar para acortar la distancia de los equipos que nos preceden", dijo el base de Atenas Diego Gerbaudo tras el éxito del viernes. "Estoy contento con mi recuperación, creo que podré volver a jugar a mediados de febrero, eso es a lo que apuntamos. Todavía falta en la recuperación", analizó.

Por otra parte, Quimsa de Santiago del Estero sufrirá las bajas del base Philipp Mc Hopson (esguince leve en el tobillo izquierdo) y el pivote Robert Battle (desgarro de grado 2 en el tendón peróneo posterior de la pierna izquierda).

TNA

Trevesse se suma a Talleres









El básquet masculino del Club Atlético Talleres comenzó hace un par de semanas con los trabajos de pretemporada rumbo a lo que será un exigente 2017, con competencias de la Asociación Paranaense ( APB ) y a nivel interasociativo con el Torneo Dos Orillas. En el marco de la renovación del staff de entrenadores, la Subcomisión contrató a Alejandro Trevesse, que tendrá a su cargo la categoría U19 y el representativo "B" de Primera División. Carucha (38 años), como es conocido en el ambiente del básquet paranaense, hará su primera experiencia fuera del Centro Juventud Sionista, club donde pasó gran parte de su vida como jugador y director técnico.





"El interés de Talleres no es de ahora, hace tres o cuatro años que me vienen buscando para trabajar. Esta posibilidad es un desafío enorme dado que fueron 32 años dentro del mismo club, donde me formé como persona y tuve un recorrido por todas las categorías. Me costó tomar la decisión de salir, no fue fácil; fueron días duros, de mucho análisis pero sé que pronto volveré a Sionista porque es mi casa", expresó Trevesse.





Respecto de la estructura del básquet de Talleres, Carucha aseveró: "Me encontré con un club revolucionado en el aspecto tanto social como deportivo, y un espectro grandes de jugadores en diferentes categorías". "Noté que la Subcomisión viene trabajando hace tiempo y tiene muy bien divididas las tareas", agregó.