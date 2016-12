Murió la joven sin cuerpo que vivía en un balde

Rahma falleció el 25 de diciembre, a los 19 años, en el pobaldo Lahadin Makole de la ciudad de Kano, en Nigeria.





Haruna nació sin extremidades debido a una rara enfermedad que le impidió desarrollar sus extremidades, a excepción de un brazo.





Dicha condición la obligó a vivir en el interior de un balde, sin que ella ni su familia consiguieran un diagnóstico fiable hasta el día de su muerte.





Sus padres esperaban conseguir la ayuda de alguna organización benéfica o de algún especialista médico que pudiese lidiar con el dolor que sufría.





"He aprendido a crecer sin amigos en la vida. Mi familia son los únicos amigos que tengo. Me llevó mucho tiempo comprender que no todas las personas son iguales. No me importa. Me considero afortunada de estar viva", había declarado Rahma cuando se dio a conocer su historia en enero pasado.





En esa ocasión el fotógrafo Mohammed Maikatanga difundió el momento en que Haruna recibió como obsequio una silla de ruedas.





A pesar de los desafíos diarios a los que debió enfrentarse, allegados a Rahma aseguraron que era muy valiente, estaba llena de esperanza y su sueño era abrir una tienda de zapatos.