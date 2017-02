Murió Al Jarreau

El cantante estadounidense Al Jarreau, conocido por su versatilidad e interpretaciones de géneros como el pop, el jazz y el blues, falleció este domingo en Los Ángeles a los 76 años, tras anunciar recientemente su retiro de los escenarios y luego de ser hospitalizado, según versiones, por una pulmonía. El manager del cantante, Joe Gordon, anunció el fallecimiento en una nota de prensa.





"Al Jarreau falleció esta mañana a las 5.30 de la mañana hora de Los Ángeles. Estaba hospitalizado, acompañado de Ryan (hijo), Susan (esposa) y amigos y familia", explicó Gordon.





Al Jarreau nació en Milwaukee (Wisconsin) el 12 de marzo de 1940 y su estilo único y versátil lo convirtieron pronto en un consagrado. Fue una gran figura del jazz, pese a que comenzó su carrera de manera tardía y a que para el gran público siempre será el intérprete de la balada "soul" con la que abría cada capítulo la serie "Moonlighting".





El año 1977 supuso un punto de inflexión en su carrera, ya que llevó a cabo su primera gira mundial, de la que salió su álbum "Look to the rainbow", grabado en Europa. Esta grabación obtuvo, en la categoría de Mejor Cantante de Jazz, el primero de los seis premios Grammy con los que fue galardonado.





Entró en el "top ten" de los más vendidos con dos temas de su álbum "Breakin' Away" en 1981, el que dio título a un larga duración y "Blue rondo a la turk", con los que obtuvo sendos Premios Grammy a la mejor interpretación pop y jazz, respectivamente.





Sus trabajos continuaron apareciendo regularmente durante la última década del siglo XX, una actividad discográfica que decayó en cantidad a partir de 2000, pero que mantuvo una gran calidad con grabaciones como "Tomorrow Today" (2000), "All I Got" (2002) y "Accentuate the Positive" (2004).





En 2006 grabó junto al guitarrista y cantante estadounidense George Benson "Givin' It Up", con el que consiguieron otro Premio Grammy, el sexto en la carrera de Jarreau.

Su prolífica carrera incluyó 26 discos.