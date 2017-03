Una pareja que recibía insultos racistas en Nueva York y una mujer le dio una lección

Tracey Tong ha acaparado la atención internacional gracias a su buena acción. De origen peruano y chino, la joven fue testigo de una agresión verbal de una puertorriqueña a una pareja de aspecto 'indio-musulman'.





"¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en este país si no están con nosotros?", fueron las preguntas que les hizo la mujer a dos pasajeros. "No tiene por qué faltarle el respeto a ella ni a su compañero", dijo Tong en el metro de Nueva York.





"No, no lo entiendes. Ni siquiera eres de aquí", le cuestionó la mujer a Tong, quien intentó conversar con ella para explicarle su punto de vista. Al preguntarle a la mujer de dónde era, ella respondió que de Puerto Rico y Tracey le contó que era mitad peruana y mitad china.





"Yo creo que está siendo bien injusta. Aquí tenemos todos que unirnos. No tenemos que estar contra una persona, eso es absolutamente ridículo y es una falta de respeto. Por qué vamos a pelear con la gente y comenzar más problemas. Tenemos que estar juntos. No comience a atacar a una señora que, pobrecita, es inocente", expresó Tong.





"No le estoy diciendo que se calle, le pido que la respetas en español, en inglés, en chino, en francés, en cualquier idioma que quieras que te diga. Te lo diré, hayas nacido aquí, en Puerto Rico o en donde sea. Porque yo nací aquí y no me gusta cómo la está tratando. Es grosero. Estamos en esto juntos, ¿de acuerdo? Estamos todos en esto juntos, nos guste o no lo que está sucediendo con el gobierno. F ** k, tenemos que lidiar con ello. Es una mujer adulta, aguántese y defienda a tus hermanos porque eso es lo que es. Si es parte de este país, es un hermano y una hermana", enfatizó la joven.





Tong también explicó que la pareja, al parecer, no viajaba junta, pero el hombre había intervenido para defender a la mujer de los ataques de la pasajera, quien quiso saber qué llevaba en su bolso. El video se ha vuelto viral en YouTube.