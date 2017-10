La policía de Dinamarca encuentra la cabeza de la periodista Kim Wall en una bolsa en el mar

La policía danesa informó que la cabeza de la periodista sueca Kim Wall fue encontrada en el mar, dos meses después de que desapareciera en un viaje que emprendió con el inventor danés Peter Madsen.





Un grupo de buzos halló, el viernes, bolsas que contenían la cabeza, las piernas y la ropa de la reportera cerca de la Bahía de Koge, al sur de Copenhague, indicó el inspector de la policía Jens Moller Jensen.





Las bolsas fueron encontradas no muy lejos del lugar donde fue descubierto su torso, lo cual ocurrió 11 días después de abordara el submarino fabricado por Madsen, el 10 de agosto.





Madsen niega haberla matado y también un cargo relacionado con la mutilación de su cuerpo.





Moller Jensen señaló que las bolsas tenían piezas de metal para hacerlas más pesadas en un aparente intento por evitar que salieran a flote.





"Ayer en la mañana encontramos una bolsa en la que estaban la ropa, las medias y los zapatos de Kim Wall. En la misma bolsa había un cuchillo y unos tubos de automóvil para hacer que la bolsa pesara más", dijo el agente.





El funcionario indicó que la autopsia confirmó que se trataba de la cabeza de Wall y que no mostraba "ningún signo de fractura (u) otro signo de violencia contundente en el cráneo".





Esa información representaría una contradicción con la declaración de Madsen en la que decía que la periodista había muerto tras golpearse en la cabeza en una escotilla.









La última vez que Wall, quien tenía 30 años, fue vista con vida fue en la noche del 10 de cuando partió con Madsen a bordo de su submarino de 40 toneladas, UC3 Nautilus, para un reportaje que estaba hacienda sobre él.

muerta.jpg





Su novio se comunicó con las autoridades cuando la periodista no regresó al día siguiente de ese viaje.

Inicialmente, Madsen había dicho que la había dejado sana y salva en Copenhague, pero después cambió esa versión e indicó que un "terrible accidente" había ocurrido y que la había "enterrado en el mar" y que después de eso había planeado suicidarse hundiendo su propio submarino.

El torso de Wall fue encontrado el 21 de agosto.

Tras ese hallazgo, la policía danesa informó que el torso sin piernas, brazos ni cabeza fue "mutilado deliberadamente".





Jensen explicó que había sido lastrado con un metal adherido al mismo, en un intento aparente de evitar que subiera flotando hacia la superficie.





El hecho de que el cuerpo fue mutilado también habría servido para este propósito.





En el interior del submarino encontraron manchas de sangre que coinciden con la de Wall.

El 3 de octubre, el fiscal danés Jakob Buch-Jepsen dijo ante un tribunal que filmaciones de mujeres siendo decapitadas fueron encontradas un disco duro que supuestamente le pertenece a Madsen.

Sin embargo, el inventor, quien se encuentra detenido mientras continúa las investigaciones, negó que el dispositivo fuese suyo.

Su arresto preventivo se extenderá cuatro semanas más.





muerta 2.jpg Kim Wall había viajado por diferentes países mientras trabajaba como periodista freelance.



La joven trabajaba como periodista freelancer para The New York Times, The Guardian, Vice Magazine y el South China Morning Post, entre otros medios.





Había viajado a diferentes países para cubrir historias, desde Uganda hasta Cuba, Kenia y Estados Unidos. Incluso visitó Corea del Norte.

"Kim trabajó como periodista en muchos países peligrosos y a menudo nos hemos preocupado por ella", escribió su familia en una carta a la televisión danesa.

"Que algo pudiera ocurrirle en Copenhague, apenas a unos kilómetros de la casa en la que se crió, es algo que no nos podíamos imaginar".

Kim nació en 1987 y creció en Trelleborg, una pequeña ciudad al sur de Suecia, justo al otro lado del estrecho que lo divide con Dinamarca.

Estudió relaciones internacionales en la London School of Economics, en Reino Unido, y se ganó una plaza en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York, EE.UU.





murta 3.jpg El sospechoso.