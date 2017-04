La argentina que estaba desaparecida en Turquía: "Estoy viva y me tienen detenida"

"Cuando vi que mi hermana me estaba llamando sentía que se me salía el corazón". Así expresó su alegría María del Valle, hermana de María Jimena Rico, que estaba desaparecida en Turquía junto a su pareja desde el lunes.





Relató que en la comunicación breve que mantuvieron Jimena le contó que había estado detenida e incomunicada por las autoridades turcas por no tener documentos y que la habían trasladado a un centro de deportación para enviarla de vuelta a España.





"Acabo de hablar con ella. Me dijo 'estoy viva y me tienen detenida'. Me contó que había estado esposada e incomunicada por tres días". Le explicó que no había hablado antes porque le quitaron sus pertenencias al ser arrestada. "Ahora la estaban trasladando y por eso le devolvieron sus cosas, entre las que estaba el teléfono, y pudo llamar", le dijo María del Valle al canal de noticias A24.





La joven está junto a su novia, una mujer de origen egipcio llamada Shaza. El problema comenzó cuando las dos fueron a Dubai para visitar a la familia de Shaza. Allí tuvieron problemas por su condición de homosexuales --en ese país esta orientación sexual es un delito muy grave-- y tuvieron que escapar.





El padre de la pareja de la argentina les rompió el pasaporte y las amenazó. Fue entonces que escaparon a Turquía, adonde entraron sin papeles, en un intento por regresar a Londres, donde desde hace un tiempo viven las dos.





"Estamos haciendo gestiones diplomáticas para que la liberen y la dejen salir de Turquía", amplió María del Valle.

También habló la madre de Jimena, Teresa Montero, quien se mostró aliviada por tener novedades de su hija después de tanta angustia: "Pensábamos lo peor", contó y dijo que al principio creían que se trataba de una acción del padre de la novia de Jimena, que las venía amenazando.





"Por suerte está bien y la van a deportar a España", dijo Teresa, que vive en el sur de ese país con parte de su familia desde hace 16 años, aunque María Jimena vive en Londres desde hace cuatro, donde trabaja en la barra de un bar.