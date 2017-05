Francisco: "Me da vergüenza que le digan madre a una bomba, un aparato que da muerte"

El papa Francisco aseguró hoy que le da "vergüenza" que se llame "madre de todas las bombas" a un "aparato que da muerte", en relación al explosivo que Estados Unidos lanzó sobre Afganistán el mes pasado.

"Me dio vergüenza cuando escuché el nombre de una bomba. La llamaron ‘la madre de todas las bombas’. La madre es vida. Esta da muerte y le dicen mamá a ese aparato", criticó hoy el Pontífice en un encuentro con jóvenes en el Vaticano a la denominada "superbomba" que el gobierno de Estados Unidos utilizó a fines de abril en Afganistán.





"El mundo está en guerra. Se bombardea y si abajo hay enfermos o niños, eso no importa. Lanzan la bomba. A un cierto punto, no sé qué ha sucedido que se destruye tanto" "El mundo está en guerra. Se bombardea y si abajo hay enfermos o niños, eso no importa. Lanzan la bomba. A un cierto punto, no sé qué ha sucedido que se destruye tanto"