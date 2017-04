Explosión en el subte de San Petersburgo: 10 muertos y 50 heridos

Apenas una hora después del estallido, la fiscalía de la antigua capital imperial rusa inició una investigación y todas las estaciones del subte fueron clausuradas hasta nuevo aviso. Diez minutos después de la clausura, toda la red estaba vacía de pasajeros.

Embed Ampliamos | Al menos 10 muertos y 20 heridos por dos explosiones en el metro de San Petersburgo https://t.co/rfSJBuggFC pic.twitter.com/CwPgiI3JLm — Europa Press (@europapress) 3 de abril de 2017

El servicio de prensa del ferrocarril metropolitano informó que después de la explosión fueron cerradas siete estaciones del subte, que son, según un comunicado: Park Pobedy, Elektrosila, Moskovskiye Vorota, Frunzenskaya, Tekhnologichesky Institut, Sennaya Ploshchad y Gostiny Dvor.Poco después, otro artefacto que no alcanzó a explotar fue encontrado en la estación de Ploshchad Vosstaniya, también céntrica y perteneciente a la línea 3 de ferrocarril subterráneo.Ambas estaciones (Sennaya Ploschadel y Ploshchad Vosstaniya) se encuentran en el núcleo y centro neurálgico de la enorme telaraña que dibujan las 5 líneas del metro de la ciudad.La explosión y el hallazgo dispararon las alertas y en el aeropuerto de Pulkovo (de San Petersburgo) se reforzaron las medidas de prevención, medida que también fue implementada por el metro de Moscú, donde se están imponiendo medidas extra de seguridad.Previamente se habían recibido informes sobre bultos y artefactos no identificados, pero los registros no habían dado resultado positivo en ningún caso.El senador ruso y presidente adjunto del Comité para la Defensa y Seguridad de la Cámara Alta, Frants Klintsevich, dijo estar "absolutamente convencido de que Rusia responderá "categóricamente" a lo ocurrido, tras interpretar que las explosiones "indudablemente son atentados terroristas" y lamentar que ocurrieran pese a todas las medidas de precaución tomadas.La embajada de Estados Unidos en Rusia expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.