El mundo reclama la aparición de Santiago Maldonado

Argentinos y británicos que residen en Londres se sumaron este viernes a la jornada de protesta en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería en tierras de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut.



Los manifestantes realizaron una protesta en las puertas de la librería Calder, ubicada en el centro de Londres, en reclamo por la aparición de Maldonado.



Simultáneamente hubo protestas en España, Brasil, Francia, Uruguay, Chile, México, Austria y los Estados Unidos, que se convocaron a través de los redes sociales.



"Acá en el Reino Unido y mundialmente hay cada vez más concientización sobre el caso de Santiago Maldonado, sobre todo después de la intervención y repudio de la ONU y de Amnistía Internacional", dijo Dan Ozarow, representante de la organización Argentina Solidarity Campaign con sede en Londres.



Ozarow remarcó que la noticia llegó a medios británicos como la BBC y The Guardian y relató que los ingleses con quienes habla "no pueden creer que haya desapariciones forzadas hoy en día en Argentina ni que el Estado argentino quiera lavarse las manos".



"Pensaban que estas cosas solo pasaban durante la dictadura militar", dijo Osarow, quien es también profesor de la Universidad de Middlesex de Londres.