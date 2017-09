Desde Uruguay anuncian más pasteras y dicen que "el futuro se acerca"

El anuncio se concretó hace varios meses atrás. La novedad que llega desde Uruguay es que el avance en las negociaciones es importante y que es inminente la instalación de una nueva mega pastera.

Según publica Clarín, se trataría de "la mayor apuesta privada en la Historia de ese país", y aunque la tecnología que utilizan las fábricas de celulosa es rechazada en Europa, aseguran que "lento pero viene. El futuro se acerca despacio, pero viene" y poetizan: "Con el mismo ritmo que plantea el famoso poema de Mario Benedetti avanza la tercera planta procesadora de pasta de celulosa que se instalará, vaya casualidad, cerca de la ciudad de Paso de los Toros, cuna del escritor, en el centro de Uruguay".

Desde el otro lado del río Uruguay, la novedad no cayó para nada bien. Con el conflicto por el monitoreo de la planta UPM ex Botnia aún abierto, desde Uruguay continúan promoviendo una industria que impacta negativamente en el medioambiente, tal y como ha sido demostrado en todos los países donde han sido erradicadas y prohibidas.

La información indica que se trata de "una de las pasteras más grandes del mundo, la de mayor envergadura de todas las pasteras de UPM y la mayor inversión privada en la historia de Uruguay. Pero aún no se ha anunciado oficialmente. Las partes han concretado varios encuentros y, en forma gradual, pareciera que van encaminando el proyecto".

"Para la construcción y puesta en marcha de esta pastera se destinarían unos U$S 6.000 millones, cifra que superaría con creces el dinero que requirió la construcción de las dos que funcionan en Uruguay en la actualidad: la de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, que demandó U$S 1.200 millones; y los U$S 2.000 que se precisaron para la de Montes del Plata, cerca de la localidad de Conchillas, en el departamento de Colonia", informaron.

El impacto en el río

Los ambientalistas fueron los que advirtieron que si los efluentes de esta planta son arrojados al Río Negro, luego éste desemboca en el Uruguay, por lo que el impacto ambiental sería para toda la región.

Asimismo, aún se espera un monitoreo continuo y transparente del río Uruguay y la zona de influencia de UPM. El último informe de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), fue rechazado por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú y por el área de ambiente local por ser "mentiroso y hecho a medida de Botnia".

Por otra parte, desde el Municipio enviaron un comunicado opinando que "una vez más se los puede calificar de falsos y erróneos, ya que pretenden manipular no solo los resultados al utilizar parámetros de medición más laxos, sino influir en la opinión de los habitantes de nuestras ciudades, para la búsqueda de consenso social en cuanto al funcionamiento de este tipo de industrias contaminantes.

Más promesas de empleo

Al igual que en los meses previos a la construcción de UPM ex Botnia, en Uruguay comienzan a repetirse las promesas de generación de un importante número de puestos laborales.

Algunas fuentes hablan de unas 400 personas empleadas. "Sí salió a la luz los puestos de trabajo indirectos con los que contaría: cerca de 8 mil. Ambas son cifras de peso si se tiene en cuenta que Paso de los Toros, el mayor polo urbano del área, cuenta con alrededor de 13 mil habitantes", indica Clarín.

Voces disidentes en Uruguay

El edil oficialista Mauro Lanusse pidió informes "ante los reiterados episodios de olores que provoca la planta UPM".

Lanusse "presentó una los malos olores de la pastera son cada vez más reiterados y con mayor duración en el tiempo. Este pedido de informes fue derivado ahora a la Comisión de Medio Ambiente. Lo que queremos es concretar una reunión con la Comisión de Seguimiento de UPM, donde participan la empresa, la DINAMA, un edil por cada una de las fuerzas políticas y representantes de los gobiernos nacional y departamental".