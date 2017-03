Monzó defendió al Gobierno y culpó al Kirchnerismo por los reclamos sociales

El presidente de la cámara de Diputados defendió la gestión del Gobierno tras los reclamos de la CGT en una marcha.





Tras el caos generado al finalizar la marcha de la CGT por la falta del anuncio de una fecha para realizar un paro, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, lamentó la situación y pidió "no volver atrás" con este tipo de actitudes.





En diálogo con TN, Monzó expresó: "Lamento mucho lo ocurrido porque respeto a Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, que son prudentes y están lejos de querer provocar ese tipo de situaciones. No tenemos que volver a ese tipo de casi delincuencia, de tomar un escenario y de golpear a quienes lo organizaron".





Más allá de quedarse en el hecho que opacó a la marcha, Monzó destacó que "fue una manifestación popular, a la que se sumó la espontaneidad de la gente a pesar de que hay detrás un interés político", y dijo que el Gobierno "tiene que tomar nota".





Sin embargo, defendió las medidas del Gobierno: "Lamentablemente uno tiene que seguir apelando a la memoria, porque venimos de una orgía populista que dejó un déficit fiscal de miles de millones de pesos".





Sobre la marcha atrás del Gobierno en el cálculo de haberes jubilatorios y en el caso del Correo Argentino, que causó un impacto negativo en la imagen del oficialismo, Monzó dijo que "siempre los errores son costos, en cualquier aspecto de la vida", pero que "lo importante de un error en la vida es haber aprendido y superarlo".





"En la expectativa de lo que iniciamos, creemos que tenemos el mejor equipo. En el tránsito del proceso uno se da cuenta de que tiene jugadores que tienen el entusiasmo, pero no juegan donde deben o como deben. El Gobierno está cambiando. Está mejorando. Macri tiene ansiedad por ejecutar buenas decisiones, que a veces no duran mucho en las noticias, como la reivindicación de los haberes de los jubilados". "A Macri no le va a temblar el pulso, sabe que necesita operatividad", concluyó.