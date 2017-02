"Monumento a la basura"

En calle López y Planes, entre Brasil y Esquiu, hay un contendor de basura que fue quemado el 1° de enero a la madrugada.





Vecinos hicieron reiterados reclamos al 147 en vano. Aún A 50 días no lo han retirado ni lo han repuesto.





"El municipio en su página web solicita no sacar los residuos los días de lluvia a fin de no obstruir los desagües pluviales. Patético. La Municipalidad no cumple. Estado ausente. Deberíamos dejar de pagar impuestos", acotó el vecino que envió la foto a #UNOenLaCalle.