Mizawak:"Lo de Chiara Díaz nos afecta como Poder judicial"

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, se refirió ayer a la situación de ese tribunal, del cual uno de sus vocales será sometido a juicio político por mal desempeño, mientras que en la Cámara de Diputados ingresó una denuncia contra ella por los dichos del vocal Carlos Chiara Díaz al momento de ejercer su defensa.

Mizawak aclaró, al hablar ayer con periodistas antes de un acto formal, que el tribunal que encabeza pretende ser respetuoso de las decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados, que el martes decidió por unanimidad enjuiciar a Chiara Díaz. Tras esa determinación se presentó la denuncia contra Mizawak, impulsada por varios abogados, entre ellos quienes han defendido públicamente al cuestionado vocal, como es Rubén Pagliotto

"Chiara Díaz es un colega nuestro, pertenece al cuerpo, lo que pretendemos en este aspecto es ser respetuosos de la Cámara de Diputados que lo ha suspendido en sus funciones... Él eligió una estrategia para su defensa, yo puedo no compartirla o no, pero queremos ser muy respetuosos", aclaró.

Consultada sobre la denuncia en su contra, basada en irregularidades relatadas por Chiara Díaz, la magistrada sostuvo que accedió a la presentación a través de información de los medios porque aún no fue citada.

"Por lo que pude ver, algo que de por sí es elemental (ocurre) en el sentido de que quien hace un descargo y se defiende puede no decir la verdad, ya que no declara bajo juramento puede decir cosas no ciertas, inexactitud o interpretaciones propias. Pero eso no puede ser la base para imputaciones tan importantes como son las hechas al Superior Tribunal de Justicia, imaginen que tras nosotros está la confianza de toda la sociedad en sus disputas personales y en sus contiendas de todos los días. No hablemos solo nosotros, acá hay jueces de toda la provincia que trabajan con probidad y muchísimo esfuerzo", se quejó Mizawak.

Acerca del otorgamiento de viáticos a Chiara Díaz, lo que fue avalado por otros miembros del STJ durante diferentes presidencias, Mizawak marcó distancia: "Estamos hablando desde 2006 hasta 2016, hubo tres presidencias en el tribunal y todos hemos estado al tanto del otorgamiento de esos viáticos, pero eso no quiere decir que alguno de nosotros hayamos estado al tanto de las tareas que desempeñaba (Chiara Díaz), porque las salidas de la jurisdicción siempre fueron por razones funcionales", explicó.

El vocal fue suspendido por tomar viáticos y gastos de traslado (aéreo o en auto con chofer) con la excusa de realizar tareas propias de su cargo judicial, para ir en realidad a dar clases en diferentes universidades, por lo que cobraba sueldo y viáticos en algunas oportunidades. Además por acumular 948 ausencias a su despacho durante los últimos 10 años, lo que implica a juicio de los diputados una grosera desatención de su función.

Una de las pruebas que la Comisión de Juicio Político requirió al STJ fueron los viáticos y ausencias de todos los vocales. Mizawak contó que el plazo para responder se extendió debido al receso administrativo, por lo que los días de plazo comenzarán a contarse el 16 de enero. "El artículo 4 de ese decreto dice que únicamente queda habilitada la Cámara para sustanciar el pedido de juicio político de Mizawak. Por lo que entiendo que el oficio que respondió Salduna y pidió unos días hábiles más para responder , porque no había forma de recopilar esa información, pasa ahora para después de la feria", indicó

Acerca de la acusación de integrar una sociedad comercial con el exgobernador Sergio Urribarri, lo que fue tomado de los dichos de Chiara Díaz, Mizawak señaló: "No quiero eludir la pregunta, pero un juicio político es de lo más importante desde el punto de vista institucional porque se está enjuiciando a la cabeza de un poder del Estado, el Judicial, y a eso lo hace otro poder del Estado, que son los diputados de la provincia. Yo quiero manejar esto con absoluta responsabilidad y apartarme del show mediático y llevarlo al terreno que corresponde. Que los diputados trabajen con tranquilidad. Yo me voy a encargar de darle toda la información y mañana voy a comparecer espontáneamente porque no he recibido ninguna citación", anunció la magistrada.

Cuando le preguntaron si desestimaba la denuncia, la presidenta del STJ indicó. "No soy yo quien puede desestimar la denuncia", e insistió: "Apelemos a abrazarnos a la Constitución que tiene un procedimiento, y a eso debemos atenernos. No he recibido citación y por eso no está a mi cargo la obligación de hacer un descargo, pero voy a adelantar material ya que puedo hacerlo", reiteró.





"No podemos entrar en este manoseo"





En un tramo de sus declaraciones Mizawak indicó que no habló con Chiara Díaz tras las acusaciones que le formuló al presentarse ante la Comisión de Juicio Político. Igualmente remarcó que esa estrategia, que ella no comparte, no implica que lo dicho sea cierto. También habló del estado anímico en el máximo tribunal. "No les voy a decir que nuestro estado de ánimo es el mejor porque tenemos responsabilidades muy importantes y estamos con denuncias, que más allá de que yo considere que no tienen fundamento, alguien puede creer que sí lo tiene. Yo, particularmente, podría ser sometida a un enjuiciamiento, y esto nos afecta a todos como Poder Judicial, incluido lo de Chiara Díaz porque las consecuencias en la imagen y el trabajo que tenemos que hacer todos los días es importante; no en nuestras relaciones personales...", aclaró luego. Respecto del dictamen de la Comisión de Juicio Político, que estableció con extensa documentación las casi 1.000 ausencias de Chiara Díaz y que en más de 500 viajó con viáticos y traslado a dar clases argumentando que iba a realizar tareas de su función judicial, Mizawak opinó: "Me pareció un trabajo muy serio,muy meduloso". Luego aclaró que en el STJ hay "nueve pares. Yo represento a los efectos institucionales al cuerpo, pero no soy un superior de mis pares. Esto es importante a la hora de evaluar lo que se hace", agregó.

El manoseo La titular del STJ habló también del tratamiento político y mediático del tema. "Nosotros estamos trabajando no para impedir que la Comisión de Juicio Político cumpla su tarea, todo lo contrario, para que lo haga con tranquilidad. Pero también queremos ser tratados con respeto, queremos que en lo institucional no se nos manosee, ya que no se trata de cualquier funcionario al que están enjuiciando, sino a la máxima autoridad del Poder Judicial", enfatizó. "No me voy a hacer cargo de quienes han llevado las cosas a un terreno que a mí no me gusta, y por eso digo que creo que el juzgamiento de un vocal del STJ exige otro tratamiento", insistió "Acá hay un juicio concreto en una instancia determinada y otro que no ha empezado con la presentación de una denuncia, pero quiero ser categórica: no podemos entrar en un manoseo de otro nivel (...) la verdad es que nosotros no hacemos política, queremos que la comisión trabaje con tranquilidad, sin presiones a la Comisión o a los diputados... Tienen una misión muy importante y algunos medios ya están presionándolos, aventurando sobre lo que van a hacer, poniendo en duda todo. No han comenzado a trabajar en lo mío, y ya están aventurando... Dejemos que trabajen y después deberán ser responsables frente a la historia de lo que hagan ", remarcó finalmente.