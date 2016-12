Mizawak pidió "tratar el tema del proceso de juicio político con responsabilidad"

La magistrada indicó que se presentará ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Juicio Político, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados de la Provincia para aportar documentación.





Al ser consultada por la prensa sobre denuncia de un grupo de abogados indicó que no tiene que hacer un descargo. "Aún no fui citada, pero sin perjuicio de ello hay material que puedo adelantar y lo voy a acercar". Explicó que no puede brindar públicamente precisiones de esa información: "después, que sea la Comisión la que ponga esa información a disposición de la prensa y de todo el que quiera conocer detalles".





La titular del Alto Cuerpo resaltó que "un proceso de Juicio Político es uno de los más importantes desde el punto de vista institucional. Están enjuiciando a la cabeza de un Poder del Estado, y lo hace otro Poder del Estado. Quiero manejar esto con absoluta responsabilidad y apartarme de lo que se ha convertido en una especie de show mediático. Llevemos el tema al terreno que corresponde: que los diputados y diputadas trabajen con toda tranquilidad", pidió. "Mi denuncia recién ingresó a la Comisión y algunos ya están aventurando resultados. Dejemos que los legisladores trabajen y que cada uno de los Poderes del Estado ejerza la función que le otorgó la Constitución. Estamos ante un hecho poco frecuente y muy serio, que exige que todos actuemos con responsabilidad", expresó.





En ese aspecto, respondió que el STJ ha hecho todo lo necesario para que la Cámara de Diputados desempeñe su función institucional. "También queremos ser tratados con respeto y que en lo institucional no se nos manosee. Se está enjuiciando a la máxima autoridad del Poder Judicial, y si bien no me haré cargo de quienes llevaron la cuestión a un terreno y nivel de discusión que no es el mío, creo que un juzgamiento de un vocal del Superior Tribunal exige un tratamiento serio y responsable".



Sobre la repercusión institucional del tema, Mizawak refirió que "el estado de ánimo no es el mejor, porque tenemos responsabilidades muy importantes y tenemos denuncias que yo puedo considerar sin fundamento pero puede haber alguien que considere que tienen asidero. Todo eso nos afecta y repercute en todo el Poder Judicial, con consecuencias en cuanto a la imagen de la Justicia y al trabajo cotidiano, en una Provincia en la cual la inmensa mayoría de los magistrados y funcionarios trabajan todos los días con muchísima probidad y seriedad, y en algunas jurisdicciones con mucho esfuerzo porque ni siquiera cuentan con todos los medios que tenemos en Paraná".



Sobre la situación actual del doctor Carlos Chiara Díaz, y de las declaraciones de dicho vocal en los medios de prensa y en el marco de su defensa en el Juicio Político, manifestó que "es un colega nuestro, pertenece al cuerpo, y lo que queremos en ese aspecto es ser respetuosos de la Cámara de Diputados que lo ha suspendido en sus funciones. Él eligió una estrategia para su defensa, que puedo compartirla o no, pero queremos ser respetuosos".





Finalmente, prefirió no hacer valoraciones de la denuncia en su contra, que por el momento sólo conoce por lo publicado en los medios, pero expresó que la misma se basa en la declaración realizada por Chiara Díaz. En ese aspecto, resaltó que "es elemental que quien hace un descargo y se defiende puede no decir la verdad, ya que no declara bajo juramento y puede decir cosas no ciertas, inexactas o hacer interpretaciones propias. Pero eso no puede ser la base para imputaciones tan importantes como son las hechas al Superior Tribunal de Justicia".