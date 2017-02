Mirtha Legrand incomodó a María Eugenia Vidal con una pregunta sobre su ausencia durante las inundaciones

"¿Usted supo que yo la critiqué? La critiqué porque se fue a México de vacaciones en plena inundación. Me dije: 'Dios mío, si a mí me pasa eso me tomo un avión y vuelvo inmediatamente'". Esas fueron las duras palabras deMirtha Legrand a la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal en su programa de anoche.

Con tono calmo, la funcionaria, que había sido una de las invitadas al programa de El Trece, contestó: "En plena [inundación] no, antes. Veníamos de los incendios que afortunadamente se habían sofocado y de una inundación en Pergamino donde había estado".

El ida y vuelta se dio apenas comenzado el programa. "No fue fácil para mí tomar la decisión de no volver -explicó Vidal-. Tengo diez años trabajando en el Estado; es la primera vez que hay una emergencia y no estoy. La tranquilidad que le quiero dar a usted y a todos los que nos escuchan es que todo lo que había que hacer, se hizo".