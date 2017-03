"Migliore nos va a potenciar a todos"

La llegada de Pablo Migliore a Atlético Paraná pudo desencadenar en la salida de Yair Bonnín del plantel del Decano. El arquero nacido en Villa Elisa analizó a principio de años buscar nuevos horizontes para continuar adquiriendo continuidad y experiencia. Recibió ofertas de otras entidades de la Primera B Nacional. Sin embargo entendió que la crítica situación deportiva en la que se encuentra el Rojiblanco no ameritaba emigrar. Por eso decidió continuar su ciclo en barrio San Martín. Pelear en cada entrenamiento y en cada amistoso por su continuidad en el 11 inicial.

"Hubo algunas posibilidades de irme. Lo que pasa es que cuando firmé en Atlético Paraná firmé un compromiso, más aún con el cuerpo técnico y con los compañeros. No podía abandonar el barco a mitad de camino. No era lo que quería, no soy así. Tomé la decisión de pelear hasta lo último. Sabemos que el objetivo es duro, pero lo vamos a lograr. Tal vez si el equipo estuviera más holgado con el promedio y más tranquilo, hubiera tomado la decisión de irme, pero como la situación es compleja tomé la decisión de quedarme", explicó Bonnín, en diálogo con Ovación.

El ex-Gimnasia y Esgrima La Plata se perfila como el dueño del buzo número 1 del Rojiblanco para el reinicio del torneo. Sabe que no puede relajarse ante la presencia del Loco, a quien considera un jugador importante para elevar la competencia por un lugar en el 11 inicial. "El fútbol profesional es competencia, ya lo dije desde el primer día que llegué a Atlético Paraná y también en Gimnasia. Se sumó un arquero con una trayectoria enorme del cual vamos aprender muchísimo y el cual nos va a potenciar a todos", resaltó Bonnín, que en el primer semestre de la temporada actuó 18 de los 19 partidos que disputó el Gato.

El entrenador Darío Ortiz no adelantó quién será el arquero que formará parte del equipo titular cuando el Gato reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza. Mencionó que el que esté en mejores condiciones será el que saldrá al campo de juego. "Lo hace en todos los puestos y está a la vista. No es que la competencia se eleva porque haya venido Pablo (Migliore), venimos trabajando de gran manera desde el semestre pasado. En ningún momento pude relajarme porque no podía regalar nada porque tanto Fede Cosentino como Emi Crusat han laburado de gran manera. Que haya venido Pablo nos potencia a los tres. Vamos aprender muchísimo de él y nos va a servir su experiencia. De todos modos el que esté mejor va a ser el que va a jugar y el resto apoyará desde donde le toque", aseveró.

En el último amistoso que disputó ante Atlético Rafaela el Decano mostró una evolución en el juego asociado. Eso le permitió poner en aprietos a la defensa de La Crema. Sin embargo prolongó falencias que en el semestre pasado lo llevó a perder varias unidades.

"Nos viene pasando desde el semestre pasando, donde tuvimos pequeños errores y lo hemos pagado ante equipos que también cometieron esos errores, pero no sufrieron. Esto también cambia en algún momento. De todos modos hay que ajustar los detalles y tomar las precauciones necesarias. Vamos a ser protagonistas, a tomar más riesgo y las situaciones que tengamos deberemos concretarlas. Contamos con delanteros de gran categoría y tendremos que aprovecharlo", concluyó.