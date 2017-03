Mefro Wheels: El ministro de la Producción santafesino apuntó a Nación

El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, tildó de "positiva" la reunión de ayer en la embajada alemana, en donde se reclamó "la necesidad de que la empresa Mefro Wheels cumpla con las leyes laborales argentinas".

Contigiani aseguró que "la fábrica está cerrada y el Ministerio de Trabajo está iniciando el trámite administrativo de los Repro", y disparó: "Llegan tarde siete meses, no están informados y además no quieren asumir que son grandes responsables por la política de apertura económica y de importaciones".

"Ahora, si quieren contribuir, que nos ayuden a que la empresa se venda o a defender cada uno de los puestos de trabajo en pie, porque la empresa es viable", enfatizó.

Mefro Wheels es la única fábrica de llantas en el país y hasta hace dos meses funcionaba en Rosario. Hoy tiene cerradas sus puertas y a sus empleados sin cobrar sus salarios.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por La Ocho, Contigiani contó que "la reunión fue positiva en tanto le reclamamos a la embajada alemana la necesidad de que la empresa cumpla las leyes laborales de la Argentina. No le podemos exigir a al embajada la apertura de la fábrica o que obligue a la empresa a venderla o resolver los temas de importaciones".

"Lo que reclamamos -amplio el funcionario provincial- junto con la UOM es que el Estado alemán no puede quedar asociado con una empresa que está desconociendo las leyes laborales argentinas. O sea, hay abandono de empresa, salarios caídos, no paga los aguinaldos, no se comunica, no contesta los mails. Le exigimos que tome cartas en el asunto, de lo contrario van a quedar asociados a una práctica empresarial muy grave en términos de violación de derechos laborales".

El titular de Producción amplió que "ellos tomaron nota de la situación y me parece que alguna respuesta vamos a tener porque fueron conscientes de la gravedad de que la embajada alemana está rozada por este incumplimiento de Mefro Wheels".

"El tema se está agotando -continuó-, vamos a esperar un tiempo prudencial muy corto a ver si los diplomáticos de la embajada alemana resuelven esta grave violación de los derechos laborales argentinos y si lo resolvemos será una buena noticia para todos. Y si no, nos obligarán a tomar algunas decisiones que estamos evaluando en defensa de una empresa que es viable".