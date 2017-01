Sergio "Chano" Moreno Charpentier, el ex cantante de Tan Biónica, terminó nuevamente hospitalizado tras una noche de fiesta.

Esta vez fue en la ciudad de Punta del Este, luego de haber asistido en la noche del viernes al cumpleaños de la modelo Pampita , en un boliche. El músico fue trasladado al Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Lo cierto es que hace instantes, Chano fue dado de alta y emitió un comunicado donde esclareció los detalles de su salud y señaló que "me interné voluntariamente".

Queridos amigos, medios y seguidores: Antes que nada quiero agradecer muchísimo y su preocupación cada mensaje, palabra de aliento y buenos consejos de parte de todos ustedes. Les cuento que el Sábado 14 a las 12 hs aproximadamente me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente . Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos. ❤