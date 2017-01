Silvina Escudero estuvo en "El Show del Espectáculos", el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7, y dejó declaraciones picantes.

La morocha reveló que hace una semana habló con su exnovio, Matías Alé, y su madre. También se prendió a un "ping pong" de personajes muy divertido y contó qué pasa entre ella y el "Pollo" Álvarez.

"Entre Matías Alé y María Del Mar me quedo con Matías porque tuve una historia con él, lo que le pasó no estuvo bueno. Hablé con él hace una semana y con la mamá, hay personas que no ayudaron a su alrededor", dijo la bailarina.

Sobre amores y rumores, en los últimos días se vinculó a la morocha con el animador "Pollo" Álvarez. "No tenemos una relación, no soy amiga del 'Pollo' pero me llevo muy bien", afirmó.

Enfocada en el espectáculo infantil que protagoniza en Mar del Plata, Silvina proyecta sus ganas de estar con Marcelo Tinelli este año. "Todavía no me convocaron pero me gustaría ser jurado en el bailando 2017. Me gustaría que haya una bailarina para que de devoluciones más técnicas a los participantes", señaló Escudero, campeona de "El musical de tus sueños" en el 2009, cuando superó a Ricardo Fort en la final.