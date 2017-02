"Me gustan Messi y Maradona, pero soy más parecido a Ibrahimovic"

Me gustan mucho (Lionel) Messi y (Diego) Maradona, pero yo soy más parecido a Zlatan Ibrahimovic". El camerunés Arouna Dang Bissene, refuerzo de Huracán para la Copa Sudamericana y Copa Argentina, se despachó con una tremenda presentación en diálogo con AM 1240.

"Hoy hice un golazo, gambeteé al arquero. Sueño con hacer un gol en un partido oficial. Huracán es un gran equipo. Yo salí campeón de Camerún y gané el balón de oro del torneo", relató tras el tanto convertido en el triunfo 1-0 de la reserva de Néstor Apuzzo frente a Lamadrid.

"Los chicos del plantel me animan todo el tiempo, me dicen que la voy a romper. Me siento muy bien acá en Huracán. Mis compañeros son muy buenas personas", añadió en Gol de Vestuario.