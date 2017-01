"Me decepcionó que no viniera Leo"

Maradona dialogó con la prensa en el marco de la entrega del premio The Best que se llevó a cabo en Zurich. Y fue duro con Lionel Messi por no haberse presentado a la ceremonia que arrojó como ganador a Cristiano Ronaldo. "No sé por qué no vinieron los de Barcelona, creo que Leo estando acá la peleaba más que quedándose. Me decepcionó que no viniera porque de acá sí la podía pelear, mirándola por televisión no la pelea nadie".

Además, no ahorró elogios para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: "Estuve hablando con él, es un hombre que respeta a los jugadores y podemos hacer muchas cosas para mejorar el fútbol cada día". Y defendió la idea del suizo de impulsar un Mundial con 48 participantes. "Me parece fantástico, por la ilusión de más equipos", aseguró.