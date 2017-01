Máximo se recibió de profesor a los 11 años y va por más con la música

Máximo Tomás Ramírez Suárez tiene 11 años y hace unos meses se recibió de profesor de Teoría y Solfeo en el Instituto Conservatorio Universal, de Paraná, dirigido por Inés Faisal de Valla.





A pesar de su corta edad, Máximo ya sabe lo que quiere, vivir de la música y mejorar día a día como intérprete del piano.





"Me recibí dos días después de haber cumplido los 11, yo cumplo el 21 de julio y rendí el 23. Ahora estoy de vacaciones tanto en la escuela como con las clases de Piano y estoy participando como tecladista invitado en un grupo musical llamado Fuente de Amor. Ya tocamos juntos tres veces, una de ellas en Festival Jacarandá, el 7 de diciembre, y otra en la Misa de los Trabajadores en el Santuario de Schöenstatt", contó a Escenario.









Máximo recibió el incentivo de su abuelo materno, Miguel, quien formaba parte del Cuarteto Venus y le enseñó a tocar las primeras notas musicales en un piano de juguete. Al ver la capacidad de su nieto, lo aconsejó comenzar a estudiar música. Sin dudarlo, Máximo se inclinó por el piano. A Máximo le gusta tocar folclore, tango y también la música pop actual. Además también realizó un taller de canto, ya que le interesa ampliar su horizonte musical.





"El piano me gusta mucho porque es un instrumento muy completo. Comencé a ir al Conservatorio Musical a los 7 años y hace poquito me recibí de profesor de Teoría y Solfeo. Quiero alcanzar mi meta, ser profesor de Piano y después seguir estudiando para ser concertista, que es lo que más me gustaría hacer", concluyó.