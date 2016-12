Mauro "El Nene" Maidana deslumbró en la noche porteña

El jueves a la noche el cantor entrerriano Mauro El Nene Maidana participó en el porteño Teatro Astros de la edición número 26 del Día Nacional del Tango, organizado por la referente del dos por cuatro, Elba Cristian. Además de cantar y compartir escenario con otros referentes de la escena tanguera nacional, fue distinguido con el premio Micrófono del Tango.





Tras varios años consecutivos de distinciones por su música (Arco de Córdoba como mejor cantante de tango, el Reina de Plata de oro en 2014 y en 2015 de oro y de platino, Premio Nacional Antena Vip, Premio Faro de Oro VIP), Maidana fue distinguido con el prestigioso Micrófono del Tango. Se trata de un galardón muy apreciado por los cantantes y, tal como el mismo Maidana refirió, la han recibido cantores que siempre admiró como Néstor Rolán o el Chiqui Pereyra, tangueros de vasta y reputada trayectoria.





Maidana nació músico, según él mismo dijo a Escenario en una entrevista. "Por ahí hay casettes con temas que grabábamos mi hermana y yo, cuando tenía 5 años", recuerda, y señala que su pasión por el tango surgió cuando escuchó cantar a Rubén Alday, un histórico tanguero de Paraná. "Me acuerdo que le dije a mi viejo: 'Cuando sea grande, quiero ser como él', y no sé si me sale, pero lo intento todos los días", contó. Cuando creció, pasó por diversos géneros musicales, incluyendo el rock. Hasta que en 2007 decidió volcarse al 2 x 4 y desde entonces no ha parado.





Su actividad artística es intensa. En setiembre presentó su segundo disco de estudio, Cuestión de Ganas. Según su juicio, este es su disco estrella, el más cuidado: "El disco anterior, Bien de abajo, era más catártico; este otro tiene una faceta más rítmica, hay un trabajo de panorámica en el sonido y está hecho con más cariño".





Desde 2012, año en que Bien de abajo vio la luz, a Maidana le quedó la asignatura pendiente de grabar en sexteto y la posibilidad se dio recién cuatro años después, porque tenía muchas presentaciones de por medio. "Me contacté con el maestro Carlos Mancini, que es el bandoneonista y director general de este disco, y empezamos a trabajar con Lucio Salisky, un pianista excelente. Yo grabé las guitarras, los arreglos de violines y las voces", contó.





De ese triunvirato tanguero salieron 30 canciones. Las 10 primeras ya están a disposición de quien quiera escucharlas, con el disco Cuestión de ganas, que lleva ese título por el nombre de un tango de Rubén Juárez. Las 20 restantes forman parte de dos futuros álbumes en los que Maidana ya está trabajando.





"Cuestión de Ganas es un buen nombre para mi disco, porque la letra de ese tango tiene mucho que ver conmigo, me identifica, me describe en una situación muy actual", señaló el artista.