Matt Damon y otra demostración de amor argento: Cantó cumbia

El actor Matt Damon cantó cumbia en una entrevista, en el marco de la difusión de su último film, La Muralla, a estrenarse el 16 de febrero.

Hace un tiempo atrás, el actor norteamericano había sido entrevistado por La Cosa Cine y el periodista Lucas Baini le había propuesto decir populares frases argentinas. En esa oportunidad, Damon expresó: "Corta la bocha", "Vamo a calmarno", "A la gilada ni cabida" y "Aguante Jason Bourne, vieja. No me importa nada".





Ahora, con motivo del estreno de La gran muralla, Damon fue por más y ¡cantó cumbia!. "Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. El no se merece tu amor", canta el actor el famoso tema de El Polaco. Pero eso no es todo. Además, el actor repite "Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita" y "dale que so vo", de Amar Azul y Emus DJ.





Como es sabido el popular actor está casado con la salteña Luciana Barroso, por lo que está más familiarizado con las tradiciones argentinas que otros actores de Hollywood que ni siquiera pueden señalar a Argentina en el mapa.





Matt se anoto otro poroto y seguramente más argentinos querrán ver La Muralla.