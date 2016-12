Massa contraatacó a Macri: "Respete las instituciones"

El líder y diputado del Frente Renovador Sergio Massa respondió a las acusaciones del presidente Mauricio Macri sobre la reforma al impuesto a las Ganancias y le pidió respetar las instituciones y los poderes, retomando uno de los slogans de campaña del actual mandatario. Lo hizo en una misiva leída en conferencia de prensa, luego de que el titular del Ejecutivo tildara de "irresponsable" el proyecto opositor.





"Es importante para el futuro de nuestro país que aprendamos a respetar las instituciones y los poderes", dijo en la lectura de la misiva enviada a la Casa Rosada este lunes, en la cual agregó que "es en el Congreso donde se discuten y aprueban las leyes".





Al ser consultado sobre un posible veto del Ejecutivo al proyecto que, tras media sanción en Diputados, será debatido en Senado, Massa sostuvo que "la atribución de modificar impuestos es una atribución del Congreso" y apuntó: "Aspiramos a que cuando el Poder Legislativo toma una decisión sea respetada por todos, nos guste o no".





Massa interpeló a Macri al remarcarle que desde el comienzo de su mandato y en 9 meses de sesiones legislativas trabajaron con todos los bloques "acompañando la sanción de leyes fundamentales para su gobierno y presentando proyectos propios". Sin embargo, sostuvo que esa dinámica se quebró luego de que el oficialismo decidiera no debatir la reforma al impuesto y acusó a Macri de "ordenarle a sus diputados no discutir" el proyecto de la oposición. "No podemos encerrarnos en el error", señaló y recomendó: "Hay que respetar las instituciones si queremos un verdadero cambio".





En cuanto a aprobación de la reforma, el diputado destacó que "tal vez para algunos $2 mil o $3 mil en su bolsillo no sea nada, pero para muchos argentinos es mucho y no podemos seguir viviendo en un país donde quien trabaja paga impuestos y los sectores de renta fácil no los pagan".





Con respecto a los cuestionamientos sobre el financiamiento del proyecto, el líder del FR destacó "estar convencido que nuestro equipo económico tiene la solides y el conocimiento del Estado suficiente para brindarle a la ciudadanía soluciones concretas". Por otro lado, sostuvo que no hablarán con los Senadores para el tratamiento del proyecto.





El exindentende de Tigre exhortó a Macri a gobernar no sólo para quienes lo votaron sino también para aquellos que apostaron por otras fuerzas políticas: "Su responsabilidad es gobernar para todos, también para quienes no lo votaron".





Pese a la buena relación que los unía, Macri había calificado a Massa de "impostor" y "demagogo" tras no acompañar el proyecto oficialista y presentar una reforma impulsada por distintos bloques opositores, la cual finalmente tuvo media sanción en Diputados y se presta a ser debatida en el Senado.