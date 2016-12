Más ciudades se suman a limitar o prohibir el uso de la pirotecnia

En Paraná, Bomberos Zapadores dieron cuenta a UNO de que al momento solo hay dos carpetas presentadas para la habilitación de locales de venta de pirotecnia. "Ha disminuido notablemente. Años anteriores hemos recibido 14 o 15 carpetas y esa era la cantidad de comercios del rubro", confirmó Roberto Borré, titular de la fuerza. Agregó que de todos modos, puede ser que en los días que restan para Navidad se presente algún comercio más.

"Se ha tomado conciencia desde los adultos hacia los chicos. Esto ha generado menos índice de accidentes y hay muchas más campañas que hemos hecho desde la Policía. Nosotros decimos: no a la venta en puestos clandestinos y en la vía publica, si bien son los municipios los que están para contrarrestar eso", sostuvo Borré, quien también habló del daño al sistema auditivo y a los animales. "Unos 10 años atrás eran muchísimas las personas lastimadas, hasta 15 podía haber por Navidad. Se quemaban en las manos, en los dedos y en los ojos. Hoy, gracias a Dios, eso no pasa así. Hay una mayor conciencia de un uso adecuado. Se puede registrar un caso o dos, pero nada más. Ha disminuido y el año pasado fue así", agregó, y reafirmó que de comprar pirotecnia se haga en los lugares habilitados, que se pregunte en los municipios cuáles son y pidió un mayor acompañamiento de los adultos a los chicos.

Cierto es que numerosas ciudades entrerrianas tomaron la iniciativa, aunque de diferente manera. En Libertador San Martín, por ejemplo, el intendente, Raúl Casali, dijo en un comunicado que pusieron en vigencia y aplican una ordenanza que directamente prohíbe todo tipo de pirotecnia. "La primera medida que hemos llevado a cabo fue enviar la ordenanza a los comerciantes locales, para que no compren estos productos, ya que tanto el uso como la venta están prohibidos", explicó.

En Ramírez, por ejemplo, también fue el municipio el que recordó la ordenanza que prohíbe la comercialización, el uso y el depósito de petardos. En Colón lanzaron la consigna "Fiestas sin pirotecnia" y tras un comunicado señalaron: "Queda expresamente prohibido en todo el ámbito del Municipio de Colón la tenencia, uso, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería". En esa ciudad, no permiten ni globos aerostáticos, tres tiros ni cañitas voladoras, entre otros.

En otras ciudades también limitaron el uso. Es el caso, por ejemplo, de Crespo, donde pondrán en vigencia una legislación aprobada en mayo que no permite la comercialización, distribución y uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora, que exceda los 65 decibles.

Así, numerosas localidades se sumaron a regular la temática. La utilidad de estas iniciativas se sabrá con las estadísticas de quemados el día después de las fiestas.

Luego de que a mediados de año fracasara una iniciativa en el Concejo Deliberante de Paraná de regular el uso de la pirotecnia –propuesta impulsada por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Entre Ríos a instancias de entidades proteccionistas de animales– se presentó un nuevo proyecto con el fin de la prohibición. Para ello hubo campañas para juntar firmas que avalaron la propuesta. En principio, se supo que el tema será tratado en las instancias de 2017.

Abordaron la problemática

Entre las ciudades que prohibieron el uso de la pirotecnia se encuentra Concordia y la sanción de la ordenanza este año, que fue sin dudas uno de los hechos resonantes para los más interesados en la temática.

Luego de un largo tratamiento y tras varias reuniones, como también discrepancias, se sancionó en los primeros días de noviembre una medida que en Concordia denominaron Pirotecnia Cero.

La propuesta unificó los proyectos presentados por los concejales del Frente Para la Victoria y de Cambiemos. No solo no permite la tenencia, sino también la detonación, comercialización, transporte, almacenamiento, fabricación, venta minorista, mayorista y el uso particular de todo elemento de pirotecnia.

Luego de un extenso debate, que incluyó el tratamiento del tema en las reuniones del Concejo en Comisión y también una audiencia pública en la Capital del citrus, la aprobación de la ordenanza fue unánime. Entre los objetivos persiguieron minimizar el efecto negativo que produce la utilización de petardos sobre el ambiente, los animales y los seres humanos; en particular en aquellas personas vulnerables a sus efectos, como quienes padecen autismo, hipertensión o problemas psicológicos o psiquiátricos. De todos modos, la aplicación de la medida con sus sanciones particulares, fue postergada por seis meses porque muchos comerciantes ya tenían sus stock para las Fiestas.

En Gualeguaychú la aprobación de una medida similar también es casi un hecho y depende de su Concejo Deliberante. El proyecto de ordenanza propone la prohibición de su uso y comercialización, aunque en la ciudad evaluarán acciones de concientización de cara a la temporada 2017, con sus plazos y conclusiones.

Con el paso del tiempo y a lo largo de este año, otras ciudades también se sumaron de manera similar a estas iniciativas como es el caso de Concepción del Uruguay; en otras aún es un debate pendiente.