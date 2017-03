Martínez Garbino, el candidato "nuevo" que se menciona en el PJ

Un capítulo de las varias cuestiones que debe resolver el oficialismo entrerriano para encarar la campaña legislativa es lo referido a la renovación de los nombres que se propongan al electorado. Concretamente, si se valora o no como positivo la aparición de nuevos en la oferta electoral de las elecciones legislativas.

En el contexto de las diferentes posibilidades que se barajan, el abogados gualeguaychuense Jaime Martínez Garbino (hijo) es una de los que más se menciona por estos días en las usinas justicialistas.

El dirigente en cuestión es hijo de quien fuera ministro de Mario Moine y precandidato a gobernador en 1995, en la interna que finalmente perdió frente a Jorge Busti. Consecuentemente es sobrino del exintendente de Gualeguaychú y exdiputado nacional Emilio Martínez Garbino. Forma parte de un grupo político ReUnirnos Gualeguaychú que tomó mayor visibilidad cuando el intendente de esa localidad, Esteban Piaggio (PJ), avanzó con la idea de sancionar la carta orgánica municipal, lo que luego fue archivado.

Jaime hijo viene de una familia ligada a la política , pero no ha ejercido cargos públicos. Su paso por las entidades intermedias lo muestra como presidente del Club Juventud Unida en 2002, cuando tenía 26 de edad, y la entidad se encontraba en severos problemas económicos; a partir de cuya gestión inició una recuperación que se trasuntó en lo deportivo y también en lo institucional, incluso con la apertura de la escuela del club (de nivel Primario y Secundario). Luego de aquella gestión fue vicepresidente durante tres mandatos. También se desempeñó en la comisión del Carnaval del País.





Entusiasmado con Bordet

Al expresidente de Juventud Unida lo entusiasman los gestos del gobernador, Gustavo Bordet, que parecen ir en el sentido de facilitar la renovación del peronismo, aunque cree que ese solo es el primer paso de una apertura que le permita al justicialismo alcanzar una base de sustentación más amplia, tanto desde el punto de vista formal como ideológico.

—Usted tuvo, en elecciones recientes, la posibilidad de protagonizar alguna candidatura y no lo hizo. ¿Qué cambió ahora?

—Los gestos de Bordet de apertura, que son los de un gobernador serio a la hora de equilibrar las cuentas, decidido a tener una relación responsable y colaborativa con el gobierno nacional. Él hace un llamado a una convocatoria más abierta, con un peronismo más generoso y superador, y eso ayuda a que yo pueda plantearme la posibilidad de ser candidato. Pero eso tiene que ser en un marco al que el peronismo lo integre, pero en el que también haya otras expresiones. En esas condiciones, y en un marco donde los gestos de Bordet entusiasman, y que ahora tienen que plasmarse más en realidades, veo la posibilidad de darle una nueva mirada a nuestra propuesta, con un peronismo superador de lo que se ha visto en los últimos años. En ese contexto, podría analizar seriamente ser candidato.

—¿Esas otras expresiones son las de peronistas massistas o cuáles?

—Me refiero a todas las expresiones peronistas más bien progresistas que puedan sumarse a un gran espacio.

—¿Qué significado tiene en este contexto la idea de renovación generacional?

—Ese es nuestro motivo. Irrumpimos en este escenario político primero porque nos sentimos responsables acerca de que algo hay que aportar y hacer ante una realidad política complicada, con un contexto social adverso donde hay más de 15 millones de pobres en la Argentina después de 34 años de democracia: Eso determina que no podamos seguir siendo meros espectadores si tenemos compromiso social y entendemos a la política como la única herramienta de cambio ante una realidad que nos rebela.

—¿La renovación es un proceso posible ante la elección legislativa?

—Muchos compañeros y amigos que tenemos afinidad política vemos que hoy lo que se está dando es la posibilidad de que las mismas caras y nombres de los últimos 34 años se repitan a sí mismos. Nos parece que esto de la renovación tiene mucho más contenido y no es un título vacío. La renovación referida no solo a nombres sino a los modos y cuestiones de fondo que hay que cambiar, ya sea en la manera de gestionar un gobierno, de hacer política y de entender para qué hacemos política. Si aceptamos lo que estamos avizorando en el peronismo, y que también le pasa a otras fuerzas políticas, esto de que empiezan a repetirse los mismos nombres, métodos y las mismas lógicas, entonces esto no va a cambiar.

Si queremos resultados diferentes, tenemos que buscar herramientas diferentes, desde los nombres, desde los modos y desde los métodos. Por eso debe buscarse una dirigencia superadora de lo que hasta ahora se ha dado; eso es lo que nos entusiasma para ser protagonistas.

—¿Qué significa llamarse Martínez Garbino en la idea de ser candidato en el peronismo?

—Estoy orgulloso del apellido que tengo, porque me parece que mi papá y mi tío le han dado mucho a la política y la han reivindicado como una herramienta sana; y fundamentalmente porque han hecho siempre las cosas -acertadas o equivocadas- desde la absoluta buena fe y honestidad, no solo honestidad de bolsillo sino también honestidad intelectual. Para mí son también una guía a la hora de hacer política, más allá de que yo tengo mi propio modo de pensar y de hacer mi camino. No hago política por una cuestión familiar, sino por una cuestión de principios y de compromiso.

—¿Qué idea tiene sobre el peso que tiene Gualeguaychú en el mapa del peronismo?

—En lo personal, más allá de que respeto y admiro a toda la dirigencia política que ha gobernado la ciudad, de todos los partidos políticos; opino que Gualeguaychú tiene que tener una mirada más provincial y su dirigencia política tiene que tener una mirada de mayor vinculación directa con toda la provincia. Tal vez por una cuestión territorial, geográfica y hasta de distancia tenemos más acercamiento con la Capital Federal, pero hoy se necesita que tengamos una mirada más integradora hacia la provincia. Hoy hay una necesidad de que Gualeguaychú sea un eje fundamental en la provincia, y creo además que como salió el resultado electoral de 2015, donde prácticamente hubo un empate, Gualeguaychú es una ciudad que puede definir el resultado electoral de la provincia. Va a ser un resultado electoral clave a la hora de definir la balanza en la provincia.





La campaña

"Comparto la estrategia de Bordet en su vinculación con el gobierno nacional. Las convicciones no deben impedir relacionarse y colaborar con un gobierno que es de otro color partidario. Lo que hace Bordet es lo correcto, muestra su responsabilidad y que no especula. Coincido en esa mirada que él tiene", afirmó Martínez Garbino ante la pregunta sobre cómo imagina que será la campaña electoral.

En ese sentido, confía en que esa situación puede mejorar el nivel del debate de campaña. "Eso no va a ser obstáculo, sino al contrario, va a servir para que la campaña en la provincia tenga más nivel de discusión a la hora de las propuestas. Al haber una buena relación entre dos gobiernos de signo diferente va a ayudar a que la campaña no entre en la chicana y los carpetazos, eso es lo que desearíamos, que pase por las propuestas, la producción, la industria, la infraestructura y la idea de provincia que tenemos", agregó.