Marcos Peña a un año de Gobierno: "Evitamos una gran crisis económica, por eso también nos pongo 8"

— Me parece que no. Primero, nosotros estamos absolutamente conscientes de que la Argentina necesita integrarse al mundo, todos estos años de aislamiento le hicieron mucho daño a la Argentina. La gran mentira de "vivir con lo nuestro" nos llevó a ser una de las economías más cerradas del planeta y eso explica en gran parte nuestra pobreza y nuestra desigualdad. Nosotros tenemos que lograr cambiar la cultura a una Argentina que esté orgullosa de lo que exporta, que esté pensando permanentemente en cómo generar más exportaciones, cómo generar más turismo, cómo generar más inversiones y eso tomarlo como un desafío nacional, algo que no se va a lograr con un gobierno. Lo segundo es que somos conscientes de lo que pasa porque conocemos el mundo. Este Presidente es el que más conoce el mundo de todos los presidentes que hubo desde 1983 hasta acá. No somos ingenuos. Sabemos que estamos viviendo uno de los momentos de mayor volatilidad. El siglo XXI será un siglo de gran volatilidad y hay que estar preparado para eso. No hay que ser ingenuos ni voluntaristas, y este Gobierno no lo ha sido. Además, tiene una de las cancilleres más prestigiosas y valorables de la historia argentina No hubo un canciller en nuestra historia que tenga diálogo directo con jefes de estado y cancilleres de todo el mundo como tenemos hoy. Muchas veces en la pequeña discusión de sacar una ventaja se la discute a Susana Malcorra, lo que me parece increíble. Después podemos discutir cada uno de los casos, pero somos conscientes y sabemos que va a venir más inestabilidad y más turbulencia, pero eso no necesariamente nos va a perjudicar. Argentina, al ser uno de los países más subinvertidos y más cerrados del mundo, tenemos todavía grandes posibilidades de crecer.