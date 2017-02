Marche una vara para el diputado José Allende

El juicio abreviado es la herramienta legal utilizada en el 95% de las causas penales en la provincia. El hecho de que el Ministerio Público Fiscal haya avanzado en las negociaciones para implementar este procedimiento para lograr una condena contra el legislador provincial José Allende por corrupción , no es lo grave del asunto, sino la desigualdad en la sanción respecto de otros ladrones. Aunque esto no dependa siempre de los fiscales, sino de la legislación que existe para sancionar delitos. Ayer se habría dado marcha atrás con lo planeado y parece que finalmente el diputado irá a un juicio oral y público.

Allende se hizo millonario gracias a la función pública, es decir, se habría apropiado de los recursos del pueblo que debería resguardar o administrar, y habría concretado buenos negocios a partir del lugar de poder que ostenta. El acuerdo de juicio abreviado que trascendió y luego se cayó, implicaba, de un lado, la entrega de una propiedad y la renuncia como diputado, del otro, la impunidad de los familiares del imputado y quedar en libertad.

Una persona que, a punta de cuchillo, le roba el celular a otra, no tiene chances: termina preso. En el Código Penal, este delito se llama robo agravado, y la pena mínima es de cinco años de prisión. Hasta tres años, el cumplimiento de la pena puede ser en libertad condicional. Por eso el robo agravado no lo permite, no es excarcelable. Lo mismo sucede para el robo "en despoblado y en banda".