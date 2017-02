¿Marcha atrás en la situación de González?

La continuidad o no de Arnaldo González en el plantel de Patronato es aún incierta. Lo que en principio asomaba como un caso cerrado, amenaza con escribir nuevos capítulos. Ayer durante gran parte del día y sobre todo en las redes sociales circuló la versión de que el jugador se reintegraría hoy a los entrenamientos. Avanzada la noche no hubo confirmaciones. Las fuentes cercanas al futbolista prefirieron el silencio. Mientras que desde la dirigencia Rojinegra se manifestó: "No hay nada resuelto".